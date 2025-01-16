حظر كافة أشكال التطبيع الأبرز، جمال عبد الرحيم يكشف أهم توصيات المكتب الدائم للصحفيين العرب بدبي

اخُتتمت فعاليات الاجتماع الدوري للمكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب الذي انعقد خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٦ يناير بدبي بدولة الإمارات المتحدة.

ممثلو الصحفيين المصريين في اجتماعات المكتب الدائم

وشارك في اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد، ممثلا عن نقابة الصحفيين المصريين كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين.

حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

وقال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير، في تصريحات صحفية عقب عودته للقاهرة، أن الاجتماع في دورته الحالية، ركز وأكد على حظر كافة أشكال التطبيع الشخصي والمهني والنقابي مع الكيان الصهيوني، ووقوف جميع التنظيمات المهنية الصحفية والإعلامية العربية وجميع الصحفيين والصحفيات العرب إلى جانب زملائهم في فلسطين ولبنان.

مساندة نقابة الصحفيين الفلسطينية

وأوضح أن الاتحاد أكد ضرورة مساندة نقابة الصحفيين الفلسطينية في مواجهة العدوان الهمجي، وتوجهها برفع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي العدوان الهمجي ضد الصحفيين الفلسطينيين.

ويحمل التنظيمات المهنية الدولية والمنظمات الحقوقية والشرعية الدولية مسؤولية التقصير في حماية الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين وفي مواجهة الجرائم المقترفة في حق الشعب الفلسطيني،و يدعو إلى وقفها الفوري بدون شروط أو قيود.

٦٠ عامًا على تأسيس اتحاد الصحفيين العرب

وأشار « عبد الرحيم» إلى دعوة المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب، النقابات والتنظيمات الصحفية العربية يوم 10 فبراير المقبل _ذكرى مرور 60 عاما علي إنشاء الاتحاد- لتنظيم مؤتمر صحفي في العاشرة صباحا مع توقف العمل بصالات التحرير لمدة محددة، والدعوة إلى إضافة اتهام استهداف فئة الصحفيين لعمل المحكمة الجنائية الدولية إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

مقاطعة تصريحات المسئولين الصهاينة

وأوضح أن المجتمعون دعوا الإعلام العربي والدولي لمقاطعة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لمدة محددة وتوزيع قائمة بأسماء وصور الشهداء الفلسطينيين مع مقدمة بكل اللغات يتم توزيعها على كل وسائل الإعلام العالمية، كما وجه الإتحاد العام للصحفيين العرب الدعوة للأمم المتحدة لتنظيم زيارة تضامنية من الاتحادين العربي والدولي للزملاء الصحفيين في غزة والضفة.



وأكد سكرتير عام الصحفيين، أن أعضاء المكتب الدائم باتحاد الصحفيين العرب عن اعتزازهم وافتخارهم بزملائهم الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، ويقف الاتحاد إجلالا لأرواح الشهداء الأبطال منهم الذين دفعوا تكلفة غالية في سبيل فضح العدوان الوحشي والذين رووا بدمائهم أرض فلسطين الطاهرة، وبزملائهم الصحفيين والصحفيات اللبنانيين الذين طالتهم أيادي الإرهاب الصهيوني.

التنديد بالعدوان الصهيوني

وندد الاتحاد بالعدوان الصهيوني الذي تسبب في سقوط أكثر من 40 بالمائة من الصحفيين الفلسطينيين في غزة بين شهيد ومصاب وهي الجريمة الأبشع في تاريخ الصحافة العالمية.

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