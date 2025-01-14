مقاطعة تصريحات مسئولي الاحتلال وزيارة غزة والضفة، أبرز توصيات المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب

عقد المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب بدعوة كريمة من جمعية الصحفيين الإماراتيين، اجتماعه الدوري العادي بمدينة دبي يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد، و بحضور الرئيس الشرفي للاتحاد ضياء رشوان وأعضاء الأمانة العامة والمكتب الدائم.

كما شارك في هذا الاجتماع رئيس لجنة الحريات عبدالوهاب الزغيلات ومستشار الاتحاد الهاشمي نويرة، وتطرق الاجتماع إلى قضايا تنظيمية وسياسية.



تفاصيل اجتماع المكتب الدائم للصحفيين العرب

وقال:"تزامنت اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب مع ظروف دقيقة وصعبة تعيشها المنطقة العربية والعالم بأسره، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اقتراف جرائمه النكراء التي أجمعت الأوساط القضائية الدولية من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والحقوقية والسياسية في العالم على تصنيفها في خانة جرائم الإبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتصنيفها جرائم تنتهك جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية، بتواطؤ مكشوف مع قوى الشر في العالم، التي لم يتوان كثير منها في إثقال مسامع الرأي العام الدولي بمنظومة شعارات حقوق الإنسان، ومارست وصاية عنيفة على كثير من دول العالم في إطار انتقائية تفرغ هذه الشعارات من محتواها".

وقف العدوان على غزة

وأضاف:" ورغم كل الجهود الدولية التي جسدت إجماعا عالميا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة، الذي كانت تكلفته غالية باستشهاد أكثر من 46 ألف شهيد وشهيدة غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة أكثر من مائة ألف جريح ومصاب وعشرات الآلاف من المفقودين، وتهجير قسري لملايين المدنيين، وتدمير جميع معالم الحياة في غزة وفي أجزاء كثيرة من لبنان، فإن الاحتلال الإسرائيلي الوحشي واصل اقتراف جرائمه بكل اطمئنان وثقة بعدما وفرت له جميع الضمانات السياسية والعسكرية والدبلوماسية والإعلامية من طرف قوى غربية،بالخصوص كشفت عن إرادتها الحقيقية في تطويع القوانين الدولية والشرعية الدولية وحقوق الإنسان بما يخدم مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية والسياسية".



وتابع:"بالقدر الذي يعبر فيه المكتب الدائم عن تنديده بهذه العدوان الهمجي، فإنه يستهجن المواقف المتخاذلة للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية التي تعاملت مع العدوان بانتقائية، وطبيعة الأداء المهني لكثير من وسائل الإعلام الغربية التي تطوعت للقيام بدور التعتيم وتزييف الحقائق وافتعال الأحداث ونشر الأخبار الزائفة".

الصحفيون الفلسطينيون



واستطرد:" وفي مقابل ذلك فأن أعضاء المكتب الدائم يعبرون عن اعتزازهم وافتخارهم بزملائهم الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، ويقف إجلالا لأرواح الشهداء الأبطال منهم الذين دفعوا تكلفة غالية في سبيل فضح العدوان الوحشي والذين رووا بدمائهم أرض فلسطين الطاهرة، وبزملائهم الصحفيين والصحفيات اللبنانيين الذين طالتهم أيادي الإرهاب الصهيوني. ويندد الاتحاد بالعدوان الصهيوني الذي تسبب في سقوط أكثر من 40 بالمائة من الصحفيين الفلسطينيين في غزة بين شهيد ومصاب وهي الجريمة الأبشع في تاريخ الصحافة العالمية".



التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب وقوف جميع التنظيمات المهنية الصحفية والإعلامية العربية وجميع الصحفيين والصحفيات العرب إلى جانب زملائهم في فلسطين ولبنان، ومساندة نقابة الصحفيين الفلسطينية في مواجهة العدوان الهمجي، وتوجهها برفع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي العدوان الهمجي ضد الصحفيين الفلسطينيين. ويحمل التنظيمات المهنية الدولية والمنظمات الحقوقية والشرعية الدولية مسؤولية التقصير في حماية الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين وفي مواجهة الجرائم المقترفة في حق الشعب الفلسطيني،و يدعو إلى وقفها الفوري بدون شروط أو قيود".



كما دعا المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب جميع التنظيمات المهنية الصحفية العربية والصحفيين العرب إلى تثبيت الموقف الثابت للاتحاد في مقاطعة التطبيع المهني مع العدو الإسرائيلي.



التوترات في المنطقة العربية

و في نفس السياق فإن الاتحاد العام للصحفيين العرب يتابع بقلق شديد التطورات الأخيرة المستجدة في كثير من البلدان العربية، كما هو عليه الحال في اليمن حيث يتعرض الزملاء الصحفيون إلى استهداف خطير بالتصفية.

ودعا إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم، والوقف الفوري للاقتتال في هذا البلد الشقيق ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين من أية جهة.. وفي ذات السياق يعبر الاتحاد عن أمله في أن تمثل التحولات السياسية في سوريا منعطفا حاسما نحو تثبيت الاستقرار بما يحفظ لسوريا وحدتها واستقلالها وسيادتها على كافة أراضيها بعيدا عن التدخلات الخارجية،ليبقى القرار السوري للشعب السوري لوحده في إطار اختيارات سياسية ديموقراطية خالصة.

الحماية الكاملة للصحفيين السوريين

كما دعا السلطات السورية الجديدة إلى توفير الحماية الكاملة للصحفيين السوريين ويعبر عن استعداده للدفاع عنهم كل ما اقتضت الضرورة ذلك. كما يجدد موقفه الثابت الداعم للشرعية في السودان الشقيق وللشعب السوداني الذي يواجه تداعيات خطيرة جراء الاقتتال الدائر هناك أفضت إلى ظروف قاسية وخطيرة من نزوح جماعي وعوز كبير في سبل العيش. والاتحاد العام للصحفيين العرب يجدد الدعوة إلى الوقف الفوري لهذه الحرب في إطار شرعية المؤسسات وبالحوار الوطني المثمر بين الفرقاء هناك، ويطالب السلطات السودانية لتوفير الحماية الكاملة للصحفيين السودانيين.



سيادة الدول العربية

و في ذات السياق جدد الاتحاد مواقفه الثابتة فيما يتعلق بتثبيت جميع مظاهر السيادة الوطنية في جميع الدول العربية وحقوقها المشروعة في استقلالها الوطني ورفضه لجميع أشكال ومظاهر الانفصال والتجزئة، ويؤكد في هذا الصدد دعمه الكامل لوحدة ليبيا وسيادتها الوطنية في إطار القرار الليبي السيادي المستقل، ومساندته لوحدة التراب المغربي في مواجهة مؤامرة الانفصال المدعومة خارجيا ويعلن دعمه لمشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الوطنية على كافة التراب المغربي.

مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب



و على المستوى التنظيمي، عبر المكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب عن عظيم امتنانه وشكره لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وللحكومة المصرية للدعم الكبير والمتواصل الذي يواصلون تقديمه للاتحاد وكان آخر أشكال هذا الدعم تخصيص مقر جديد للاتحاد بالقاهرة يليق بالاتحاد العام للصحفيين العرب،و لحرصهم المتواصل لتنظيم احتفالية الذكرى الستين لإنشاء الاتحاد التي ستنظم قريبا في القاهرة.

المركز الصحافي القطري



كما وافق أعضاء المكتب الدائم للاتحاد بالإجماع بالموافقة على طلب المركز الصحافي القطري بالانضمام للاتحاد ليصبح عضوا كاملا في الاتحاد طبقا للقانون الأساسي.

كما صادق أعضاء المكتب الدائم على التقريرين الإداري الذي قدمه الزميل خالد ميري الأمين العام للاتحاد والتقرير المالي الذي قدمه الزميل حاتم زكريا الأمين المالي للاتحاد .



٦٠ عامًا على إنشاء اتحاد الصحفيين العرب

وناقش الاتحاد تقرير عمل لجنة الحريات وقرر

دعوة كل النقابات والتنظيمات الصحفية العربية يوم 10 فبراير ذكرى مرور 60 عاما علي إنشاء الاتحاد بتنظيم مؤتمر صحفي في العاشرة صباحا مع توقف العمل بصالات التحرير لمدة محددة، والدعوة إلى إضافة اتهام استهداف فئة الصحفيين لعمل المحكمة الجنائية الدولية إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

مقاطعة تصريحات المسئولين الإسرائيليين



كما وجه دعوة للإعلام العربي والدولي لمقاطعة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لمدة محددة وتوزيع قائمة بأسماء وصور الشهداء الفلسطينيين مع مقدمة بكل اللغات يتم توزيعها على كل وسائل الإعلام العالمية. ودعوة الأمم المتحدة لتنظيم زيارة تضامنية من الاتحادين العربي والدولي للزملاء الصحفيين في غزة والضفة.

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