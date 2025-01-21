أخبار الرياضة اليوم: عمر مرموش يجتاز الكشف الطبي في مانشستر سيتي.. تطور جديد في مفاوضات الهلال السعودي لضم محمد صلاح

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

وغاب أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن كوكا اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني عدم مشاركته لحين الاطمئنان على حالته الطبية.

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة على إنستجرام أثارت الجدل، تزامنا مع أنباء عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة مصيره.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع رسميا حتى الآن على عقود تجديد عقده مع الزمالك، مما يثير التكهنات حول مستقبله.

وانسحب مسئولو نادي الاتفاق السعودي، من صفقة ضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وفقا لصحيفة اليوم السعودية.

وقالت الصحيفة إن انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو، جاء بسبب تأخر الرد على عرضه وفي ظل طلبات مدرب الفريق، الإنجليزي ستيفن جيرارد بضم لاعبين جدد لتدعيم نواقص الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

يقيم النادي الأهلي عزاء المرحوم الكابتن ميمي الشربيني، كابتن النادي ومنتخب مصر الأسبق، وذلك مساء بعد غد الخميس الموافق 23ـ1ـ2025، بمسجد عمر مكرم.



كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن آخر تطورات انتقال النجم الدولي المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.



ووفقا لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن عمر مرموش نجح في اجتياز الفحص الطبي الذي خضع له اليوم الثلاثاء.

أعلن مارسيل كولر، مدرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو وسام أبو علي مهاجم القلعة الحمراء، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة كولر استبعاد النجم الفسلطيني لشعوره ببعض الآلام بالعضلة الخلفية، ومن المقرر أن يخضع لعمل أشعة لتحديد مدى جاهزيته لمباراة بيراميدز.

كشف شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن تطور جديد في مفاوضات الهلال السعودي مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقالت سكاي سبورتس: إن نادي الهلال يواصل الضغط؛ من أجل التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل.

وتابعت أنه في حالة عدم استمرار محمد صلاح مع ليفربول سيكون الهلال السعودي وجهته المقبلة.



شهدت مباراة فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 مع نظيره زد إف سي على ملعب الأخير، نشوب مشاجرة بين معتز محمد لاعب القلعة الحمراء وعبد الحميد حسن مدرب الأحمر خلال لقاء الفريقين في دوري الجمهورية للشباب.

وكان النادي الأهلي متقدما في النتيجة بهدف مقابل لا شيء قبل أن ينجح لاعبي فريق زد في تسجيل هدفي التعادل، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، ووفقا لبعض الأشخاص الذين تواجدو في اللقاء الذي أقيم أمس الإثنين، فإن اللاعب معتز محمد وجه بعض الكلمات غير اللائقة للمدير الفني عبد الحميد محسن، ليقوم المدرب “بدفعه دفعة خفيفة” وفقا لشهود العيان.



وضع فريق أوروبي، أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رأس قائمة أهداف النادي لضمه خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لـ موقع 61medya التركي والمهتم بأخبار مدينة طرابزون: “أن نادي طرابزون يضع زيزو ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم لتدعيم مركز الجناح الأيمن خلال الفترة المقبلة”.

ويحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب يوم 27 يناير الجاري.

تأهلت منتخبات" مصر والمغرب، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجزائر، السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنجولا، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، أوغندا، جنوب أفريقيا، الجابون، نيجيريا، تونس، زيمبابوي، زامبيا، مالي، جزر القمر، السودان، بنين إلى أمم أفريقيا.

كشف الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري عن اهتمام نادي كلوب بروج البلجيكي بالتعاقد مع ابراهيم عادل لاعب منتخب مصر وبيراميدز.

وقال الصحفي عبر حسابه بموقع أكس: كلوب بروج مهتم بالتعاقد مع الجناح المصري من نادي بيراميدز، تواصل النادي مع محيط اللاعب في محاولة للقيام بخطوة في اللحظة الأخيرة.

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