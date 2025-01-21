الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام

زيزو
زيزو

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة على إنستجرام أثارت الجدل، تزامنا مع أنباء عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة مصيره.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع رسميا حتى الآن على عقود تجديد عقده مع الزمالك، مما يثير التكهنات حول مستقبله. 

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ وعلق: "أتطلع إلى الوصول للخطوة القادمة". 

وتجاوز زيزو رقم الراحل "حمادة إمام" في قائمة الهدافين التاريخيين للفارس الأبيض. 

ووصل زيزو إلى هدفه رقم "86" مع الزمالك، ليتجاوز عدد أهداف حمادة إمام وينفرد بالمركز السادس في ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ.

أحمد سيد زيزو 

وكان أحمد سيد زيزو، قد أثار الجدل بعد نشر صورة على إنستجرام، تزامنا مع أنباء عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة مصيره.

ونشر أحمد سيد زيزو صورة له مع جماهير الزمالك عبر انستجرام دون إرفاق أي تعليق، مما أثار الجدل خاصة الجماهير التي شعرت بالقلق حال تكون الصورة تشير إلى توديعه لهم بعد اقتراب رحيله عن الفريق.

فيما حدد والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووكيل أعماله، مهلة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، من أجل تجديد عقد نجله. 

وعلمت فيتو أن والد زيزو أبلغ إدارة الزمالك، أن بعد غد الخميس هو الموعد النهائي من أجل تجديد عقده وفقا للاتفاق السابق بين الثنائي. 

وأكد والد زيزو لإدارة الزمالك، أن بعد انتهاء المهلة المحددة سيبدأ في مناقشة العروض الخارجية المقدمة للاعب. 

زيزو غاضب من إدارة الزمالك 

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أكد أن اللاعب مستاء جدًّا من تأخر الإدارة في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر: إن زيزو اتفق مع إدارة الزمالك من قبل على كافة بنود تجديد عقده، إلا أن مجلس الزمالك لم يسلم اللاعب منحة ومقدم التعاقد الجديد.

وأشار إلى أن زيزو غاضب بشدة من تأخر الإدارة في حسم مصيره، خاصة أنه تلقى أكثر من عرض عربي خلال الأيام الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك زيزو أحمد سيد زيزو أخبار أحمد سيد زيزو

مواد متعلقة

جاب آخره، والد زيزو يهدد إدارة الزمالك ويحدد موعدا نهائيا لتجديد عقد نجله

تزامنا مع اجتماع مجلس الزمالك، زيزو يثير الجدل بصورة على إنستجرام

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره

سلة الزمالك يفوز على طلائع الجيش 105-61 في الدوري السوبر

الزمالك ينعي ميمي الشربيني

الزمالك يتراجع عن إعارة محمد عاطف

الزمالك يكرم مجالس إدارات الاتحادات المصرية الجديدة

الجزيري بعد هدفي إنيمبا: أسعى للظهور بشكل أفضل مع الزمالك الفترة المقبلة

ads

الأكثر قراءة

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك مصر بالفيوم

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

التفاصيل الكاملة لمحاولة هشام جوجل التخلص من حياته بالقفز من أعلى محكمة الفيوم بعد اتهامه بابتزاز خطيبته

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك مصر بالفيوم

منوعات

المزيد

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

كهربا يكشف المستور.. تصريحات مثيرة للاعب عن أزماته في الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النعام في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

المزيد
الجريدة الرسمية