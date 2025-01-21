بعد خيتافي، ناد أوروبي جديد مهتم بضم إبراهيم عادل

كشف الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري عن اهتمام نادي كلوب بروج البلجيكي بالتعاقد مع ابراهيم عادل لاعب منتخب مصر وبيراميدز.



وقال الصحفي عبر حسابه بموقع أكس: كلوب بروج مهتم بالتعاقد مع الجناح المصري من نادي بيراميدز، تواصل النادي مع محيط اللاعب في محاولة للقيام بخطوة في اللحظة الأخيرة.



وتابع بأن النادي البلجيكي معجب باللاعب إبراهيم عادل ويحرص على المضي قدمًا في الصفقة.



وكان إبراهيم عادل قريبا من الانضمام إلى صفوف خيتافي الإسباني ولكن المفاوضات مع بيراميدز لم تكتمل ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي.

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