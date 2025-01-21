حسام وإبراهيم حسن يحضران قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب

منتخب مصر، يحضر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب يوم 27 يناير الجاري.

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025

تأهلت منتخبات" مصر والمغرب، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجزائر، السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنجولا، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، أوغندا، جنوب أفريقيا، الجابون، نيجيريا، تونس، زيمبابوي، زامبيا، مالي، جزر القمر، السودان، بنين إلى أمم أفريقيا.

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مشوار منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

خلال منافسات منتخب مصر الأول لكرة القدم عام 2024، نجح الفراعنة فى التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة، دون أن يتلقى أي هزيمة، بعدما سجل 4 انتصارات وتعادلين، تحت القيادة الفنية للمدرب الوطني حسام حسن، والذي جاء بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

وشهدت مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا تواجد كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، وتمكنت بوتسوانا من التأهل برفقة الفراعنة إلى نهائيات الكان 2025.

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