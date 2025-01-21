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رياضة

عمر مرموش يجتاز الكشف الطبي بنجاح في مانشستر سيتي

مرموش، فيتو
مرموش، فيتو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن آخر تطورات انتقال النجم الدولي المصري عمر مرموش إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن عمر مرموش نجح في اجتياز الفحص الطبي الذي خضع له اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر ذاته أن مرموش وقع على عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم قادمة. 

وكان فريق بيب جوارديولا قد توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي 

وسيكون مرموش ثالث صفقة كبيرة يبرمها مانشستر سيتي في انتقالات يناير، إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس والشاب فيكتور ريس من بالميراس.

وكان مرموش الهدف الرئيس للسيتي الشهر الجاري، إذ خاض فريق بيب جوارديولا مفاوضات مكثفة مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة لضم الدولي المصري، ونجح بالفعل في الحصول على خدماته.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه بمنصة "إكس": "بعد إعلان التعاقد مع خوسانوف أمس، أعلن مانشستر سيتي التعاقد مع فيتور ريس، ثم سيكون الدور على مرموش".

واختتم: "من المتوقع أيضًا أن يعلن النادي عن توقيع آخر على الأقل".

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عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي بيب جوارديولا

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