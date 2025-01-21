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رياضة

تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي مع مدرب الفريق في مباراة زد

الأهلي
الأهلي

شهدت مباراة فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 مع نظيره زد إف سي على ملعب الأخير، نشوب مشاجرة بين معتز محمد لاعب القلعة الحمراء وعبد الحميد حسن مدرب الأحمر خلال لقاء الفريقين في دوري الجمهورية للشباب

وكان النادي الأهلي متقدما في النتيجة بهدف مقابل لا شيء قبل أن ينجح لاعبي فريق زد في تسجيل هدفي التعادل، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، ووفقا لبعض الأشخاص الذين تواجدو في اللقاء الذي أقيم أمس الإثنين، فإن اللاعب معتز محمد وجه بعض الكلمات غير اللائقة للمدير الفني عبد الحميد محسن، ليقوم المدرب “بدفعه دفعة خفيفة” وفقا لشهود العيان. 

ثم تطور الأمر حيث قام اللاعب بالتجاوز في حق المدرب ووجه له العديد من الألفاظ غير اللائقة، ليتصاعد الموقف بين الطرفين بشكل أكبر. 

ووفقا لما علمت فيتو فإن المباراة شهدت حضور كل من سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وأسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر مواليد 2005، لمتابعة المباراة بين الأهلي وزد. 

وخلال تصاعد الموقف بين معتز محمد وعبد الحميد محسن، تدخل الثلاثي المذكور في الفقرة السابقة لتهدئة الأمور وحل الموقف بين اللاعب والمدرب والذي أخذ وقتا كبيرا لتهدئة الأمور بينهم. 

وعقب تهدئة الوضع خاض الفريقان ركلات الترجيح لتنتهي بفوز زد على حساب الأهلي. 

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