تموين الشرقية: ضبط 2 طن مواد مجهولة المصدر في بلبيس

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

وجاء ذلك للتأكد من التزام أصحابها بـالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة من القيام بحملة تموينية من مفتشى الرقابة التجارية بالإدارة حسين مصطفى ونيرمين سعيد وسامى الغندور وقد أسفرت الحملة عن تحرير محاضر مخالفة.

تحرير المحضر 25348 جنح بلبيس

وتم تحرير المحضر رقم 25348 جنح مركز شرطة بلبيس لحيازة كربونات كالسيوم من مدخلات الإنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء وقد تم التحفظ على كمية قدرها ٢ طن.

وعلى مدار اليوم وجه وكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة على المخابز بأنحاء المحافظة وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 132 محضرًا ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة منها 100 محضر ضد المخابز البلدية والسياحية لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص.

وايضا تم حرير (32) محضرًا في مجال الأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

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