رئيس مدينة الزقازيق يتابع نشاط الأجهزة التنفيذية التابعة

قام شعبان أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بمتابعة أعمال الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز بالتعاون مع الرقابة التموينية بإدارة تموين الزقازيق والطب البيطري والصحة بالمرور علي الأسواق والمحلات التجارية لمراقبة الاسعار وجودة السلع.

اعدام المنتجات المنتهية الصلاحية

واسفرت الحملة عن التحفظ ومصادرة 125 كيلو جرام من المنتجات التموينية المتنوعة ( لحوم مجهولة المصدر، لحوم دواجن، منتجات البان، وخلافة وارسالها الي المعامل المختصة ) بالاضافة الي اعدام المنتجات المنتهية الصلاحية فورا، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

متابعة ارض اصطفاف المعدات والسيارات

قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة وتفقد اعمال الاستعدادات التي تتم بارض اصطفاف المعدات والسيارات بأرض المحلج طريق الزقازيق – ابوحماد للتاكد من جاهزيتها.

توجيهات القيادة السياسية

اكد رئيس المدينة على ان الاصطفاف ياتى ضمن توجيهات القيادة السياسية وخطة المحافظة للتاكد من الاستعدادات وجاهزية المعدات للتعامل السريع مع سيناريوهات مواجهة تداعيات الأزمات والكوارث الطبيعية وخاصة الأمطار والسيول المحتملة حرصا وحفاظا على سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصه

الانتهاء من ملفات التصالح

كما قام بالمتابعة والإشراف على اعمال المركز التكنولوجي والمكاتب المرتبطة بالإنجاز وإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الملفات لخدمة وراحة المواطنين.

مراجعة النزلات والتامين عليها

وقال ئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة من تركيب كشافات ومراجعة النزلات والتأمين عليها وذلك بنطاق طريق الزقازيق -- الزنكلون وياتى ذلك حرصا من الاجهزة التنفيذية على ارواح وسلامة المواطنين والتحقق من كفاءة الإضاءة بالطريق.

الوقوف على نسب التنفيذ بالمركز التطنولوجى

قام ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتكليف المحاسب احمد طنطاوى نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق بسرعة المرور والمتابعة على المركز التكنولوجى بالوحدات المحلية بالشوبك بسطة والزنكلون لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على نسب تنفيذ الطلبات المقدمة وشرح وتوضيح كافة النقاط بقانون التصالح التى تساعد على تيسير وتسهيل الاجراءات على المواطنين وسرعة انهاء كافة الطلبات المقدمة

ازالة التعديات بالوحدات المحلية والقرى

كما كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق الأجهزة التنفيذية بإشراف رؤساء الوحدات علي رفع الاشغالات والمخلفات والتراكمات وإزالة التعديات بالوحدات المحلية والقري ببنى عامر وبهنباى والزنكلون و بردين وشيبة النكارية، والطيبة وتمت اعمال صيانة كشافات الانارة

تركيب كشافات حديدة

وتركيب كشافات جديدة بنطاق الوحدة المحلية بالطيبة وبيشة قايد وبردين والشوبك حيث تم تركيب كشافات إنارة وصيانة الأعمدة بطريق المعهد الديني بكفر أبو جبل التابعة للوحدة المحلية بالشوبك - وبالعصلوجى مسح مدخل كفر يوسف سلامه بجليدر رئاسه مركز ومدينه الزقازيق حتى الكنيسة

رفع المخلفات الصلبة وتمهيد حانبى الطريق

وشدد رئيس المدينة على ضرورة تكثيف اعمال النظافه بكافة الطرق السريعة ومداخل المدينة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد جانبى الطرق للحفاظ على المظهر الجمالي الحضارى للمدينة

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