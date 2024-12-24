تموين الشرقية يضبط 3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالزقازيق

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وكذلك للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتطبيق القانون على من يخالف.

تشكيل حملة مكبرة برئاسة مدير عام الرقابة

وتم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قورة وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبحضور أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج من حملة قطاع وسط الشرقية للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة المحافظة للوقوف على مدى التزام التجار وأصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات الوزارية وبناءً على المعلومات الواردة إلى وكيل الوزارة والتي تفيد قيام أحد المواطنين بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي استخرج 87,5% المخصص للمخابز البلدية وبالتفتيش داخل المخزن تم ضبط عدد 22 شيكارة دقيق بلدي قام صاحب المخزن بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع من وراء الدعم.

التحفظ على شكاير دقيق بلدى

كما تم التحفظ على 8 شكائر دقيق بأحد المخابز البلدية ومصادرتهم بسيارة الحملة قبل بيعهم بالسوق السوداء، حيث كان المخبز قد إنتهى من الإنتاج وعليه يكون إجمالي المضبوطات من الدقيق البلدي 24 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87,5% بكمية قدرها طن و200 كيلو.

ضبط سيارة جامبو تحمل 3000 كرتونة زيت

وتم ضبط سيارة جامبو محملة بـ 300 كرتونة سمنه بكل كرتونة 12 ظرف زنة 350 جم بإجمالي كمية قدرها طن و260 كجم سمنه بخلاف 9 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زيت زنة واحد لترونظرًا لعدم وجود فواتير مع السائق أو أي مستندات تدل على مصدرها تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتسلم لـمركز الشرطة بعد تحرير المحضر اللازم ضد قائد السيارة تحت إذن وتصرف النيابة العامة.

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