الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظ بني سويف يتابع سير امتحاني العلوم والتربية الفنية بالشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد لجان الاعدادية، فيتو

 تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف 2025، التي تجرى في الفترة من 18 إلى 23 يناير الجاري، ويشارك فيها أكثر من 64 ألف طالب وطالبة،  داخل 320 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

 

امتحانات الإعدادية في العلوم والتربية الفنية

 جاء ذلك خلال اطلاع محافظ بني سويف، على تقرير أعدته أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، التي أشارت إلى جولتها اليوم لمتابعة سير الامتحانات، حيث تفقدت، اليوم الثلاثاء،  عددا من اللجان الامتحانية، لمتابعة أداء الطلاب في مادتي العلوم والتربية الفنية.

 

وخلال تفقدها للجان، حرصت وكيل تعليم بني سويف على التحدث مع الطلاب حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، وجودة الطباعة، ومدى تطابق الأسئلة مع المواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، كما أكدت أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة، بالتواصل المستمر مع غرف العمليات في إدارات التعليم، لمتابعة سير الامتحانات بشكل مستمر ومنتظم منذ الصباح الباكر.

 

وكيل تعليم بني سويف تتفقد لجان الاعدادية

 وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أنه يتم التواصل مع مديري الإدارات لتذليل العقبات وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى ضمان وصول أوراق الأسئلة في الموعد المحدد وتأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، مثل إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة، وغلق الأبواب، وعدم السماح بوجود أي شخص غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس. 

 

كما تم التشديد على ضرورة توقيع المراقبين على كشوف الملاحظة قبل بدء اللجنة، واتباع الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، كذلك تم التأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، مع الالتزام التام بالقانون وقرارات الوزارة بشأن حالات الشغب والغش.

 

جدول امتحانات الاعدادية ببني سويف 2025

 وكانت مديرية التربية والتعليم ببني سويف قد أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، التي انطلقت يوم السبت الماضي بمادة اللغة العربية والتربية الرياضية (للمدارس الرياضية فقط)، وستستكمل الامتحانات غدًا الاربعاء 22 يناير بمادتي الجبر والإحصاء وكمبيوتر، على أن تُختتم يوم الخميس 23 يناير بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

 

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