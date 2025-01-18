بسبب كابل الدي جي، مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في حفل زفاف ببني سويف

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها، إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء حضورها حفل زفاف بقرية حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف، عندما لمست الطفلة سلكًا كهربائيًا مكشوفًا متصلًا بجهاز الموسيقى "الدي جي" ما أدى إلى وفاتها على الفور.

بلاغ مصرع طفلة صعقا بالكهرباء ببني سويف

تلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصول الطفلة "ليال م.أ" إلى طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة قبل تلقيها أي إسعافات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، برئاسة رئيس مباحث مركز بني سويف، إلى موقع الحادث لمعاينة المكان ومتابعة تطورات الواقعة، وأظهرت التحريات الأولية أن الطفلة كانت تحضر حفل زفاف جيرانها، حيث حدث الماس الكهربائي أثناء اقترابها من جهاز الموسيقى.

انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إيداع جثة الطفلة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وأمرت النيابة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان السبب الدقيق للوفاة، مع التصريح بدفنها عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

كما كلفت النيابة العامة ببني سويف إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث، ومراجعة إجراءات الأمان في مكان إقامة الحفل.

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