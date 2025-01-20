5000 دولار و300 جرام ذهب، مباحث بني سويف تستعيد مسروقات شقة خلال ساعات

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف من كشف هوية المتهمين في واقعة سرقة شقة بقرية بني حمد التابعة لمركز ببا، وذلك خلال 10 ساعات من تلقي البلاغ، وتضمنت المسروقات مبلغ 5000 دولار أمريكي، و300 جرام من الذهب، وهاتفين محمولين.

جار المجني عليه الذي سهّل دخول اللصوص

وكشفت تحريات اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي ببني سويف، أن الجريمة ارتكبها 3 عاطلين، بمساعدة جار المجني عليه الذي سهّل دخول المتهمين عبر سطح المنزل، حيث استغل الجار معرفته بغياب صاحب الشقة وأسرته للعمل، حيث قام المتهمان بالصعود إلى بلكونة الشقة والانتظار لمدة 5 ساعات، ثم دخلا وسرقا المسروقات قبل الفرار.

هددوا الأطفال قبل تنفيذ عملية السرقة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، من اللواء محمد الخولي، بشأن سرقة شقة المدرس "محمد س. س." (49 عامًا)، الذي كان قد خرج صباحًا مع زوجته للعمل، تاركًا أولاده في المنزل، وبينما كان الأطفال في الشقة، اقتحمها المتهمان من البلكونة حاملين سكاكين، وهددوا الأطفال قبل تنفيذ عملية السرقة.

ضبط المتهمين الثلاث واستعادة المسروقات

وأسفرت تحريات إدارة البحث الجنائي ببني سويف، عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وهم: "هـ. ن.م" (29 عامًا)، جار المجني عليه، الذي ساعد في دخول المنزل، و"طه. م. ع" (21 عامًا)، و"محمد. م. ع" (30 عامًا)، وجميعهم عاطلون، وبمواجهتهم بالتحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المسروقات التي تمت استعادتها بعد التفتيش.

النيابة تأمر بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد عطية، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تم تسليم المسروقات لصاحبها، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وتقرير التحريات حول الواقعة.

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