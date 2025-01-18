السبت 18 يناير 2025
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مستشفى بني سويف التخصصي ينهي قوائم انتظار عمليات الأسنان للأطفال وذوي الهمم

مدير مستشفى بني سويف
مدير مستشفى بني سويف التخصصي رفقة اطباء الاسنان، فيتو

أعلن الدكتور أحمد صادق مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، عن نجاح المستشفى من خلال تطوير قسم الأسنان، في القضاء على قوائم الانتظار المتعلقة بحالات أسنان الأطفال وذوي الهمم تحت التخدير الكلي بغرفة العمليات.

 

أجهزة حديثة بمستشفى بني سويف التخصصي 

 

وقال مدير مستشفى بني سويف التخصصي، إن التجهيزات الجديدة  شملت إضافة جهاز روتاري وجهاز إيبيكس لوكيتور ووحدة أسنان متنقلة مخصصة لإجراء عمليات أسنان الأطفال وذوي الهمم تحت المخدر الكلي، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المستشفى لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال وذوي الهمم بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتوفير تجربة علاجية متميزة وآمنة للمرضى.

 

وأوضح مدير مستشفى بني سويف التخصصي، أن هذا التطوير يأتي ضمن توجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة التي تسعى لتعزيز دور المراكز الطبية في تقديم خدمات طبية متطورة بما يواكب احتياجات المرضى ويعزز من كفاءة الأداء الطبي بالمستشفى.

 

وفي هذا السياق وجه الدكتور أحمد صادق الشكر للدكتور عبد الرحمن الزيني مدير إدارة الأسنان بأمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتورة إيمان البنا مدير الخدمات الطبية بـ مستشفى بني سويف التخصصي، والدكتور حسام الدين مصطفى مدير العمليات ورئيس قسم التخدير بالمستشفى والدكتور نادر أمير رئيس قسم الأسنان بالمستشفى.

 

مدير مستشفى بني سويف التخصصي يشيد بالأطباء والتمريض

 

كما أشاد مدير مستشفى بني سويف التخصصي، بالجهود التي بذلها أطباء قسم الأسنان وهيئة التمريض بالمستشفى خلال الفترة الماضية مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في تقديم رعاية طبية متميزة للأطفال المرضى وذوي الهمم وتقليل المخاطر الطبية المحتملة التي قد تنجم عن الانتظار الطويل للحصول على العلاج.

 

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