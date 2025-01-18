مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب توك توك داخل مصرف زراعي ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث سير بـ محافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم السبت، إثر انقلاب مركبة توك توك في مصرف زراعي بطريق قرية شاويش بمركز إهناسيا، وجرى نقلهما إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب توك توك في مصرف زراعي بطريق قرية شاويش بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر.

مصرع شاب وإصابة آخر ببني سويف

وعلى الفور انتقلت الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع شاب يدعى "كريم.س.ع"، يبلغ من العمر 19 عامًا، وإصابة آخر يُدعى "إسلام.و.ر"، يبلغ من العمر 19 عامًا، بإصابات اشتباه ما بعد الارتجاج، يقيمان قرية باها التابعة لمركز بني سويف.

نقل الضحيتين إلى مستشفى اهناسيا

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، بينما تم تحويل المصاب إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم إيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة ببني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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