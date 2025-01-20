الإثنين 20 يناير 2025
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تعليم بني سويف يبدأ تصحيح أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف تتفقد احدى اللجان، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، عن بدء تصحيح أسئلة إمتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025، أولًا بأول عقب انتهاء امتحان كل مادة، حتى يتسنى للمدرسة إعلان النتيجة في أقرب وقت.

محافظ بني سويف يتابع امتحانات الإعدادية

ومن جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مديرية التربية والتعليم سير الإمتحانات التي استؤنفت اليوم الاثنين بعد انتهاء عطلة عيد الغطاس للأخوة المسيحيين، حيث يُجرى الامتحان في الفترة من 18 إلى 23 يناير الجاري، ويشارك فيه أكثر من 64 ألف طالب وطالبة، أمام 320 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير أعدته أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، التي أشارت إلى جولتها اليوم لمتابعة سير الامتحانات، حيث قامت بتفقد عدد من اللجان الامتحانية بمدرسة كوم أبو خلاد الإعدادية الجديدة التابعة لإدارة تعليم ناصر، لمتابعة أداء الطلاب في مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة.

وخلال تفقدها للجان، حرصت وكيل التعليم ببني سويف على التحدث مع الطلاب حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، وجودة الطباعة، ومدى تطابق الأسئلة مع المواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، كما أكدت على أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة، بالتواصل المستمر مع غرف العمليات في إدارات التعليم، لمتابعة سير الامتحانات بشكل مستمر ومنتظم منذ الصباح الباكر.

وأشارت وكيل التعليم ببني سويف، إلى أنه يتم التواصل مع مديري الإدارات لتذليل العقبات وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى ضمان وصول أوراق الأسئلة في الموعد المحدد وتأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، مثل إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة، وغلق الأبواب، وعدم السماح بوجود أي شخص غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس. 

كما تم التشديد على ضرورة توقيع المراقبين على كشوف الملاحظة قبل بدء اللجنة، واتباع الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، كذلك تم التأكيد على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، مع الالتزام التام بالقانون وقرارات الوزارة بشأن حالات الشغب والغش.

جدول امتحانات الإعدادية ببني سويف

وكانت مديرية التربية والتعليم ببني سويف قد أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، التي انطلقت يوم السبت الماضي بمادة اللغة العربية والتربية الرياضية (للمدارس الرياضية فقط)، واستُؤنفت اليوم الاثنين 20 يناير بمادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة، وستستكمل الامتحانات غدًا الثلاثاء 21 يناير بمادتي العلوم والتربية الفنية، ثم يوم الأربعاء 22 يناير بمادتي الجبر والإحصاء وكمبيوتر، على أن تُختتم يوم الخميس 23 يناير بمادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

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