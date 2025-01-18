السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس التأمين الصحي يشيد بإجراء منظاير القنوات المرارية ببني سويف

احدى العمليات بمستشفى
احدى العمليات بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، فيتو

أشاد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالجهود المميزة التي بذلها الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي في إجراء المناظير ونجاحهم مؤخرا في إجراء ثلاث حالات باستخدام أحدث إصدارات منظار القنوات المرارية بتقنية spyglass لتفتيت الحصوات أو تركيب الدعامات. 

 

رئيس التأمين الصحي يشيد بمستشفى بني سويف

 

وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحي، أن المستشفى استقبل المرضى بقسم الجهاز الهضمي والكبد حيث أظهرت الفحوصات الطبية حاجتهم للتدخل باستخدام منظار القنوات المرارية بتقنية spyglass وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التقنية بأحدث إصداراتها.

 

وأشار رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى أن أول حالة كانت تعاني من حصوات بالقناة المرارية بعد فشل جميع المحاولات الجراحية السابقة لاستخراج الحصوات، أما الحالة الثانية فكانت تعاني من ورم بالقناة المرارية، والحالة الثالثة من التهاب مناعي بالقناة المرارية، وتم إجراء المنظار بنجاح للحالات الثلاث ووضع المرضى تحت الملاحظة الطبية لاستكمال علاجهم حتى استقرار حالتهم.

 

مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف

 

من جهته أكد الدكتور محمد فؤاد مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن الطاقم الطبي الذي أجرى العمليات ضم نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والكبد بقيادة الدكتور هاني أبو طالب استشاري الجهاز الهضمي والكبد ورئيس القسم بالمستشفى، وبمشاركة أطباء من كلية الطب بجامعة بني سويف وعدد من الأطباء المقيمين بالإضافة إلى فريق التخدير والتمريض.

 

مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

 

وأضافت الدكتورة نرمين محمد نجيب مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن هذا النجاح يمثل إحدى ثمار جهود التطوير المستمرة التي تهدف إلى توفير خدمات طبية دقيقة ونادرة لمنتفعي التأمين الصحي، مشيرة إلى أن العمليات التي تم إجراؤها تعكس المستوى العالي من المهارة الذي يتمتع به أطباء المستشفى ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي لدعم وتطوير الخدمات الصحية. 

 

آداب بني سويف تكرم عاملًا أعاد حقيبة بها 23 ألف جنيه ورفض المكافأة

ضبط جزار وعامل لقيامهما بذبح حصان وبيعه للأهالى في بني سويف

محافظ بني سويف ينيب رئيس المدينة لافتتاح مسجدين بعد تطويرهما

فريق طبي ببني سويف التخصصي يجري جراحة ناجحة لتصحيح تشوه بساق مريضة

ننشر أسماء 27 مصابًا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ببني سويف

إصابة 27 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ببني سويف

شاب يقتل عمه في بني سويف بسبب خلاف على تشغيل ماتور مياه

محافظ بني سويف يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم

إلغاء الامتحانات لـ5 طلاب ثانوي بسبب الغش والشغب وحيازة المحمول في بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مصانع ببياض العرب لبحث دعم الإنتاج والتصدير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف التأمين الصحي التأمين الصحي ببني سويف

مواد متعلقة

آداب بني سويف تكرم عاملًا أعاد حقيبة بها 23 ألف جنيه ورفض المكافأة

ضبط جزار وعامل لقيامهما بذبح حصان وبيعه للأهالى في بني سويف

محافظ بني سويف ينيب رئيس المدينة لافتتاح مسجدين بعد تطويرهما

فريق طبي ببني سويف التخصصي يجري جراحة ناجحة لتصحيح تشوه بساق مريضة

ننشر أسماء 27 مصابًا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ببني سويف

إصابة 27 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ببني سويف

شاب يقتل عمه في بني سويف بسبب خلاف على تشغيل ماتور مياه

محافظ بني سويف يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم
ads

الأكثر قراءة

محافظ الجيزة يتدخل لحل أزمة تأخر أوراق امتحانات اللغة العربية للشهادة الإعدادية

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالجيزة، والتعليم تحقق

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

مدير تعليم الإسكندرية يكشف حقيقة تداول امتحان العربي للشهادة الإعدادية

أول رد من اتحاد الإسكواش بعد وفاة اللاعب الشاب محمد يحيى

الأولى والأخيرة بين صلاح ومرموش، موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

عالمة الذرة سميرة موسى في امتحان العربي للشهادة الإعدادية بالشرقية

منوعات

المزيد

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يتفوق في تاريخ المواجهات أمام فرق جنوب إفريقيا قبل موقعة أورلاندو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

تفسير حلم الخصام في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية