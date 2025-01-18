رئيس التأمين الصحي يشيد بإجراء منظاير القنوات المرارية ببني سويف

أشاد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالجهود المميزة التي بذلها الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي في إجراء المناظير ونجاحهم مؤخرا في إجراء ثلاث حالات باستخدام أحدث إصدارات منظار القنوات المرارية بتقنية spyglass لتفتيت الحصوات أو تركيب الدعامات.

رئيس التأمين الصحي يشيد بمستشفى بني سويف

وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحي، أن المستشفى استقبل المرضى بقسم الجهاز الهضمي والكبد حيث أظهرت الفحوصات الطبية حاجتهم للتدخل باستخدام منظار القنوات المرارية بتقنية spyglass وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التقنية بأحدث إصداراتها.

وأشار رئيس هيئة التأمين الصحي، إلى أن أول حالة كانت تعاني من حصوات بالقناة المرارية بعد فشل جميع المحاولات الجراحية السابقة لاستخراج الحصوات، أما الحالة الثانية فكانت تعاني من ورم بالقناة المرارية، والحالة الثالثة من التهاب مناعي بالقناة المرارية، وتم إجراء المنظار بنجاح للحالات الثلاث ووضع المرضى تحت الملاحظة الطبية لاستكمال علاجهم حتى استقرار حالتهم.

مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف

من جهته أكد الدكتور محمد فؤاد مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن الطاقم الطبي الذي أجرى العمليات ضم نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والكبد بقيادة الدكتور هاني أبو طالب استشاري الجهاز الهضمي والكبد ورئيس القسم بالمستشفى، وبمشاركة أطباء من كلية الطب بجامعة بني سويف وعدد من الأطباء المقيمين بالإضافة إلى فريق التخدير والتمريض.

مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف

وأضافت الدكتورة نرمين محمد نجيب مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن هذا النجاح يمثل إحدى ثمار جهود التطوير المستمرة التي تهدف إلى توفير خدمات طبية دقيقة ونادرة لمنتفعي التأمين الصحي، مشيرة إلى أن العمليات التي تم إجراؤها تعكس المستوى العالي من المهارة الذي يتمتع به أطباء المستشفى ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي لدعم وتطوير الخدمات الصحية.

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