محافظ بني سويف لأولياء أمور طلاب الإعدادية: لا داعي للقلق والتوتر

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025، التي انطلقت اليوم السبت بمادة اللغة العربية "فترة أولى"، ومادة التربية الرياضية "فترة ثانية" للمدارس الرياضية فقط، على أن تختتم الامتحانات يوم الخميس المقبل، حيث ويؤدي أكثر من 64 ألف طالب وطالبة الامتحانات داخل 320 لجنة موزعة على إدارات التعليم المختلفة بالمحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد امتحانات الإعدادية

جاء ذلك خلال جولة تفقدية شملت عددًا من اللجان الامتحانية، منها مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات التي تضم 15 لجنة بإجمالي 294 طالبة، من بينها لجنة دمج، ومدرسة الشهيد محمد عصام سرور الإعدادية بنات التي تضم 14 لجنة بإجمالي 267 طالبًا.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور هاني صبحي، مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف.

محافظ بني سويف يتفقد امتحانات الإعدادية

واطمأن محافظ بني سويف، على انتظام سير الامتحانات وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد بين الطلاب، مع تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم، وأكد على تكليف رؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع مديرية التعليم لتكثيف أعمال النظافة ومنع الإشغالات بمحيط المدارس، بالإضافة إلى تواجد طبيب أو زائرة صحية تحسبًا لأي طوارئ.

محافظ بني سويف يطمئن أولياء الأمور

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من أولياء الأمور المتواجدين خارج المدارس، حيث طمأنهم على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الرعاية اللازمة للطلاب، داعيًا إياهم إلى عدم القلق والتوتر، والتأكيد على توفير أجواء مريحة وآمنة لأبنائهم أثناء الامتحانات، كما شدد على متابعة سير الامتحانات بشكل مستمر من خلال غرفة عمليات مديرية التعليم التي تم تشكيلها لتلقي الشكاوى وحل أي مشكلات طارئة.

محافظ بني سويف يتفقد امتحانات الإعدادية

من جهتها، أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم تقسيم المدارس إلى قطاعين: قطاع "أ" الذي يضم 158 لجنة بإجمالي 33710 طلاب وطالبات ويشمل إدارات بني سويف، الفشن، والواسطى، ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع "ب" الذي يضم 162 لجنة بإجمالي 31695 طالبًا وطالبة، ويشمل إدارات ببا، إهناسيا، سمسطا، وناصر.

منع مظاهر الشغب بامتحانات الإعدادية

وأضافت وكيل تعليم بني سويف، أنه تم توجيه رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط، ومنع أي مظاهر للغش أو الشغب، وتطبيق القانون على المخالفين لضمان تحقيق العدالة، كما تم شددت على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، وضمان توقيع جميع المراقبين على كشوف الموانع قبل بدء اللجان.

جدول امتحانات الإعدادية ببني سويف

وأشارت مديرية التعليم ببني سويف، إلى أن الامتحانات تستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، حيث يؤدي الطلاب امتحاناتهم وفق الجدول المُعلن الذي يشمل مواد الدراسات الاجتماعية والهندسة يوم الاثنين، العلوم والتربية الفنية يوم الثلاثاء، الجبر والإحصاء والكمبيوتر يوم الأربعاء، وتختتم الامتحانات يوم الخميس بمادتي اللغة الأجنبية والدين.

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