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آداب بني سويف تكرم عاملًا أعاد حقيبة بها 23 ألف جنيه ورفض المكافأة

كلية آداب بني سويف
كلية آداب بني سويف تكرم عاملا أعاد حقيبة بها مبلغ مالي، فيتو

كّرمت كلية الآداب بـ جامعة بني سويف، عاملًا، تقديرًا له على أمانته، حيث أعاد حقيبة مفقودة تحتوي على مبلغ 23 ألف جنيه، بعد أن عثر عليها أثناء تنظيف قاعات الامتحانات.

 

عامل يعثر على حقيبة بها مبلغ مالي بجامعة بني سويف

 

كان "محمد سلام" عامل بكلية الآداب بـ جامعة بني سويف، يقوم بعمله المعتاد، في تنظيف احدى لجان عقب انتهاء الامتحانات، ووجد الحقيبة، لم يتردد العامل الأمين في تسليم الحقيبة على الفور إلى أفراد الأمن بالكلية، وتبين أن بداخلها مبلغ 23 ألف جنيه.

 

وبفحص كاميرات المراقبة، تبيّن أن الحقيبة تخص موظفة كانت مكلفة بمراقبة اللجنة، وتم استدعاء الموظفة، التي أكدت أن الحقيبة والمبلغ الذي بداخلها ملك لها، موضحة أنها كانت قد أحضرت المال من منزلها لسداد حاجة خاصة عقب انتهاء اللجنة، لكنها نسيت الحقيبة وغادرت القاعة سهوًا.

 

محمد سلام.. أعاد حقيبة الأموال ورفض المكافأة 

 

عبرت موظفة جامعة بني سويف، عن امتنانها الشديد لعم "محمد سلام" وحاولت تقديم مكافأة مالية بقيمة 10% من المبلغ تقديرًا لأمانته، إلا أنه رفض بشدة وقال: "ما عملتش حاجة أستحق عليها المكافأة، لأن ده التصرف الطبيعي اللي أي حد المفروض يعمله".

 

في اليوم التالي، أجتمع مجلس كلية الآداب بجامعة بني سويف، برئاسة الدكتور محروس إبراهيم، عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية، لتكريم العامل الأمين، وخلال الإجتماع، تم توجيه الشكر والتقدير لعم "محمد سلام" ومنحه شهادة تقدير تثمينًا لأمانته وروحه الطيبة.

 

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