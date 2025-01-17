محافظ بني سويف ينيب رئيس المدينة لافتتاح مسجدين بعد تطويرهما

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، لافتتاح مسجدين بالمركز، ضمن جهود وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وإنشاء المساجد ورفع كفاءتها.

افتتاح مسجدين ببني سويف

تم افتتاح مسجد موسى بن نصير بعزبة قطري التابعة لقرية إبشنا، بمركز بني سويف، والذي أُعيد إحلاله وتجديده بالكامل على مساحة 300 متر مربع، بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه بتمويل ذاتي من جهود الأهالي.

كما تم افتتاح مسجد عباد الرحمن بمنشأة عاصم، بمركز بني سويف، بعد صيانته وتطويره على مساحة 150 مترًا مربعًا، وبتكلفة 250 ألف جنيه أيضًا بجهود ذاتية.

حضر الافتتاح فضيلة الشيخ سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، وعدد من القيادات المحلية والدينية، حيث أُقيمت شعائر صلاة الجمعة في المسجدين عقب افتتاحهما.



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