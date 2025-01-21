الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

تحرير 10 محاضر لمخالفات صحية في حملة رقابة ميدانية ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل الصحة

 أعلنت محافظة بني سويف عن تحرير 10 محاضر لمخالفات صحية في حملة رقابة ميدانية على المنشآت الغذائية بمدينة الفشن، وذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمصانع للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

 

حملة رقابية ميدانية ببني سويف

وأوضحت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الحملة التي نفذها الطب الوقائي أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخالفات صحية تتعلق بعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في بعض المنشآت الغذائية، كما تم ضبط 136 لترًا من المياه الغازية من ماركات متنوعة و3 كجم من الجبنة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إعدام 25 كجم من الأغذية التالفة.

 

وأضاف التقرير أنه تم التحفظ على المواد الغذائية المضبوطة، وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أشارت وكيل صحة بني سويف، إلى أن الحملة جاءت ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لضمان سلامة الأغذية في جميع مراحل تداولها.

 

تشكيل فريق حملة ميدانية ببني سويف

 وشارك في الحملة عدد من القيادات الصحية ببني سويف: الدكتور أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، والمهندس مهدي إسماعيل مراقب أول أغذية بالمديرية، بالإضافة إلى محمد محمود مراقب أول أغذية بإدارة الفشن الصحية وفريق مفتشي الأغذية التابع للإدارة.

 

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