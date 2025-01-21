الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظ أسيوط يؤكد التصدي بكل حسم لحالات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2024/2025 في مدارس (ناصر الثانوية العسكرية بنين، وناصر الإعدادية بنين، وأسيوط الرسمية المتميزة للغات) بحي شرق مدينة أسيوط وذلك للإطمئنان على انتظام سير عملية الإمتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

 

 

 

رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأشرف سلومة مدير عام التفتيش والرقابة بوزارة التربية والتعليم، ومجدي عزيز مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق.

 

الإمتحانات تسير في أجواء هادئة 

 

واطمأن محافظ أسيوط من الطلاب على مستوى الأسئلة بالامتحان وعدم وجود أية شكاوى أو عقبات وتأكد من توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان موضحًا أن الإمتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطالبات التوفيق والنجاح.

التصدي بكل حزم وحسم لأي محاولات للغش

 

وأكد محافظ أسيوط على التصدي بكل حزم وحسم لأي محاولات للغش لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حتى يأخذ كل طالب حقه لكي لا يضيع مجهود الطالب ويتساوى الطالب المجتهد وغير المجتهد حيث يوجد منظومة أمنية وتعليمية قوية وذلك لرصد أي تسريبات قد تحدث على أن يتم تطبيق العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك أو إحداث أي إخلال بالامتحانات لافتًا إلى الإلتزام بالقرارات الوزارية والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الإمتحانات وضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان مشيدًا بتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف المستمرة لتسيير العملية التعليمية في هدوء واتخاذه لقرارات حاسمة تجاه أي محاولة تسريب للامتحانات بالتنسيق والتعاون مع المحافظة والجهات المعنية في هذا الشأن مشيرًا إلى ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس فضلًا عن توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وإزالة أي معوقات تواجه الطلاب أو اللجان.

80,306 طالب وطالبة في 240 لجنة امتحان بأسيوط 

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية يصل إلى 80,306 طالب وطالبة في 240 لجنة امتحان على مستوى المحافظة حيث تم تشكيل غرفة عمليات بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة الإمتحانات لحظة بلحظة والتواصل المستمر مع غرف العمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها والتأكيد على مديري الإدارات بمتابعة الإمتحانات كل في نطاق عمله. 

 

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وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط على رؤساء اللجان الإلتزام بضوابط الإمتحانات وتحقيق الانضباط وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان لافتًا إلى التشديد على عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين التليفون المحمول أو أي وسائل تكنولوجية حديثة تساعد على الغش الإلكتروني أو الجماعي باللجنة مثل سماعات البلوتوث والنظارات والساعات الرقمية وغيرها.

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