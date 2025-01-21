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وكيل "تعليم قنا" يعتمد محضر غش لطالبين ويحيل 5 مسئولين إلى التحقيق

هاني عنتر وكيل وزارة
هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا

صدق هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا على محضر الغش الذي تم  تحريره لطالبين بإحدى لجان إدارة قفط التعليمية لمحاولتهما استخدام الهاتف المحمول في الغش داخل اللجنة، وقرر احالتهما التى التحقيق نتيجة إخلالهما  بأعمال الامتحانات وضبطهما يحاولا خرق القانون والغش داخل لجنة امتحان مادة الجبر أمس الأثنين، ولفت إلى توقيع عقوبة مشددة عليهما لتلافي تكرار مثل تلك التجاوزات التي تمثل آفة ينبغي معالجتها  .

 

كما قرر مدير تعليم قنا التحقيق مع رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور وملاحظا لجنة الطالبان، وذلك لتقصير المذكورين في أداء عملهم، 
والسماح بدخول واستخدام المحمول ومحاولة الغش بما يخالف قواعد ونظام الامتحان ويتنافى مع القيم والعادات والتقاليد المصرية المستمدة من التعاليم والقيم الدينية السمحة.


التزاما بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ومنها القرار رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والقرار رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه، ووفق توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عببد الحليم محافظ قنا بتطبيق لائحة الانضباط ومجابهة ومنع الغش بكل أساليبه بالطرق القانونية.

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