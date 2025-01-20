أول فيديو لحريق ثلاجة الخضار والفاكهة في القناطر الخيرية

حصلت فيتو على مقطع فيديو للحريق الهائل الذي شب في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين بثلاجة مواد غذائية في مدينة القناطر الخيرية.

ودفعت الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية بـ 13 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق ثلاجة مواد غذائية قرية في القناطر الخيرية ولدفع بـ 13 سيارة إطفاء.

وجار فحص آثار الحريق من قبل المعمل الجنائي عقب انتهاء المطافي من إخماد الحريق للوقوف على أسبابه.

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو يحوي لحظة اشتعال حريق بثلاجة مواد غذائية في مدينة القناطر الخيرية.

حريق شب في "2 كشك" بجوار سور السكة الحديد بلقناطر

وعلى جانب آخر، كانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب فى "2 كشك" بجوار سور السكة الحديد بشارع الحرية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للمناطق المجاورة له دون أى خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق شب بعدد 2 كشك بجوار سور السكة الحديد بشارع الحرية بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، لمكان الحريق وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للمناطق المجاورة له دون أى خسائر بشرية أو أى إصابات.

وتبين من المعاينة الأولية للحريق، أنه نشب بسبب ماس كهربائى فى ثلاجة إحدى الأكشاك مما أشعل النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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