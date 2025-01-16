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فريق طبي ببني سويف التخصصي يجري جراحة ناجحة لتصحيح تشوه بساق مريضة

فريق طبي ببني سويف
فريق طبي ببني سويف التخصصي، فيتو

أجرى فريق طبي بقسم جراحة العظام في مستشفى بني سويف التخصصي، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المستشفى، عملية جراحية لتصحيح تشوه في مفصل الركبة لمريضة.

جراحة ناجحة لتصحيح تشوه ساق لمريضة ببنى سويف التخصصى 

وقال الدكتور أحمد صادق، مدير عام مستشفي بني سويف التخصصي، إن الفريق الطبي بقسم العظام في المستشفى نجح في إجراء عملية جراحية ناجحة لتصحيح تشوه في مفصل الركبة لمريضة تبلغ من العمر 43 عاما، مما أدى إلى تغيير حياة المريضة بشكل جذري.

وأشار «صادق» إلى أن المريضة حضرت للعيادات الخارجية تعاني من إعوجاج  بالساق اليمني وصعوبة  بالحركة وآلام مستمرة بالساق اليمنى نتيجة تشوه في مفصل الركبة، لافتًا إلى أنه تم عمل تقييم للحالة وإجراء عدد من الفحوصات اللازمة واستخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة للمريضة تمهيدا لإجراء العملية.

إجراء العملية الجراحية بإستخدام أحدث التقنيات الجراحية المتقدمة 

وأوضح مدير مستشفى بني سويف التخصصي، أن الجراحة تمت بنجاح تام، وقد تماثلت المريضة للشفاء واستعادت قدرتها على الحركة بشكل طبيعي بفضل الجهود المبذولة من قِبل الفريق الطبي، حيث  تم إجراء العملية بإستخدام أحدث التقنيات الجراحية المتقدمة، مما يعكس كفاءة الطاقم الطبي، وتطور الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى تحت إشراف ودعم أمانة المراكز الطبية المتخصصة تحت قيادة الدكتورة مها ابراهيم، رئيس الأمانة.

فريق طبي ببني سويف التخصصي يجري جراحة ناجحة 

وأضاف أن نجاح العملية الجراحية للمريضة يؤكد الدور الريادي لمستشفى بني سويف التخصصي في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة وخدمة المرضى على أعلى مستوى لمرضى محافظة بني سويف، موجهًا الشكر لفريق العمل القائم بالعمليه المكون من الأطباء « حمادة سعد، استشاري ورئيس قسم العظام بالمستشفى، وأحمد بهاء، أخصائي العظام، وشادي عادل، أخصائي العظام، ومحمد عبدالنبي، أخصائي التخدير، وفريق التمريض رضا شندي، وشروق سعد».

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