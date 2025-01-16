ننشر أسماء 27 مصابًا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص ببني سويف

أصيب 27 شخصا، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتي ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين هم: محمود عزت محمد، 26 سنة، مصابًا بسحجات بالجسم محمد رجب محمد 32 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالفقرات العنقية والقدم اليسري، وأحمد محى الدين حسن 26 سنة، مصابًا بسحجات بالجسم، ومحمد حمدى أحمد 23 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم، ومحمد خالد فتحى 34 سنة، مصابًا بكسر مضاعف بالساق الأيسر، وعبد الباقى محمد رمضان 32 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وسعد محمود قرنى 37 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد محمود طه 22 سنة، مصابًا اشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيبت ندى محمد عبد العزيز 27 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض وكدمات وسحجات بالجسم، ونور محمد كمال 29 سنة، مصابة بجروح بالوجه وسحجات بالجسم، وعبد الرحمن عبد الدايم عبد العظيم، 19 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد حسن حامد 19 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمه بالظهر، ومحمد جمال علي 21 سنة، مصابًا باشتباه كسور بالساقين وجروح بالوجه والرأس، ومي محمود الحسيني 30 سنة، مصابة باشتباه كسر بالركبتين، علي خليل علي 35 سنة، مصابًا بجرح متهتك بالوجه حول 15سم وكدمات وسحجات بالجسم، ومصطفي سمير صالح 30 سنة، مصابًا بجرح بالرأس حوالي 3سم وسحجات وكدمات بالجسم.

وأصيب سالم هشام سالم 17 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد شعبان عبد العال 32 سنة، مصابًا بكدمات بالساقين وجروح بالرأس، وزينة معتز حسن 12 مصابة باشتباه كسر بالحوض وكدمات بالجسم، ومحمد محمد عبد العظيم 24 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم، ومى معتز حسن 10 سنوات، مصابة باشتباه PC وكسر بالساق الأيسر، وأحمد مصطفي مبروك 32 سنة، مصابة بجرح بالفم وكدمات بالوجه، ومحمد حسين علي 30 سنة، مصابًا بجرح بالرأس حوالي 10سم.

وأصيب أحمد حسين فهيم 42 سنة، مصابًا بجرح بالساق الأيمن حوالي 7سم وكدمات بالساق، ومحمد نبيل إسماعيل 30 سنة، مصابًا بجرح بالجبهه حوالي 7سم، وأحمد محمد شحاتة 30 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالأسنان الأمامي واشتباه كسر بالعظام الوجه وجرح متهتك بالساق الأيمن، وسيد طارق عبد التواب 21 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

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