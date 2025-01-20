الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

دخول 300 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم

شاحنة مساعدات، فيتو
شاحنة مساعدات، فيتو

ذكرت القاهرة الإخبارية، في تقرير اليوم الاثنين، أن 300 شاحنة مساعدات من بينها 15 شاحنة وقود دخلت  إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم.

300 شاحنة تدخل إلى غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، توم فليتشر: إن أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت إلى قطاع غزة في أول أيام وقف إطلاق النار.

دخول مئات من شاحنات المساعدات إلى غزة 

 وأضاف فليتشر في منشور على حسابه على   منصة "إكس": "أكثر من 630 شاحنة دخلت غزة اليوم، ووصل منها على الأقل 300 محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع، لا وقت لنضيعه".

وبدأت شاحنات المساعدات الدخول إلى قطاع غزة من  معبر كرم أبو سالم، وذلك في اليوم الأول من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب المعلومات، كانت 330 شاحنة وصلت إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم الخاضع  لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بينها 20 شاحنة وقود، تمهيدا لدخولها إلى القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023.

 

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غزة المساعدات إلى غزة كرم أبو سالم وقف اطلاق النار

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