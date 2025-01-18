السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن: آلية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تتم برعاية مصر

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري إن  آلية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تتم تحت رعاية الدولة المصرية،.

وتقوم منظمات المجتمع الأهلي المصرية والمنظمات التنموية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  بالتعاون مع المنظمات الدولية والأممية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن عملية إرسال المساعدات تتم بالتنسيق الكامل للمساهمة في توفير الاحتياجات العاجلة للقطاع، وذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية وبتوجيهات القيادة السياسية التي استمرت منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اللحظة.

 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي  على هامش زيارتها لشمال سيناء أن المنظمات الإغاثية والتنموية والخيرية المصرية أقامت بالتعاون مع الهلال الأحمر المراكز اللوجيستية خصيصا لدعم قطاع غزة، وتشرف هذه المراكز اللوجيستية على استقبال الشاحنات الإغاثية التى تحمل كافة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والدول الصديقة.

كما تتولي المنظمات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى استقبال كافة الشحنات الواردة برا وبحرا وجوا، ويتم داخلها التأكد من سلامة مشمول الشحنات ومطابقتها للمعايير المعتمدة وتكويدها تمهيدًا لإدخالها  للقطاع، حيث لم يتوقف هذا الجهد حتى اللحظة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المخازن بها كميات من  المساعدات الغذائية والإغاثية جاهزة لإنفاذها إلي غزة، كما أكدت علي الدور المهم الدي تلعبه مؤسسات المجتمع في تكثيف إنفاذ المساعدات وتوفير كافة المتطلبات الانسانية اللازمة للأشقاء في قطاع غزة.

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