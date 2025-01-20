وزير الخارجية: الفترة الحالية تشهد تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ من "آرزو رانا ديوبا" وزيرة خارجية نيبال.

مصر تعتز بالعلاقات المتميزة التي تربطها بنيبال

وتناول الاتصال مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بما في ذلك سبل الارتقاء بمجالات التعاون القائمة واستشراف آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزار مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بنيبال، مشيرًا إلى تطلع الجانب المصري لعقد الدورة الثانية للمشاورات السياسية للدفع بمختلف جوانب العلاقات الثنائية وتعزيز أطر التعاون القائمة.

واتصالًا بتطورات الأوضاع في المنطقة، ثمنت الوزيرة النيبالية الجهود الدؤوبة التي بذلتها مصر، بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، على مدار الأشهر الماضية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وزير الخارجية يؤكد أهمية تنفيذ كافة بنود اتفاق غزة دون تأخير

ومن جانبه، أبرز وزير الخارجية أهمية قيام أطراف الاتفاق بتنفيذ كافة بنوده دون تأخير، مشددًا على أهمية أن تشهد الفترة الحالية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتضافر الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع وتأهيل بنيته التحتية تمهيدًا لعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

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