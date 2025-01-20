الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

القبض على المتهمين باختطاف طالب وطلب فدية في باب الشعرية

خطف طفل
خطف طفل

ألقت  أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على المتهمين باختطاف طالب وطلب فدية بمنطقة باب الشعرية، انتقامًا منه لخسارة أموالهم فى تطبيق مراهنات.

 كشف ملابسات واقعة اختطاف طالب

 

تلقى قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك ورشة - مقيم بدائرة القسم)  بغياب نجله (طالب - مقيم بذات العنوان) منذ خروجه من مسكنه لأداء الامتحان، وفي وقت لاحق تلقى اتصالًا من أحد الأشخاص ساومه خلاله على إطلاق سراح نجله نظير سداده لمبلغ مالى.

خسر الفلوس فى تطبيق مراهنات

 

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) حال تواجدهم داخل محل ملك أحدهم وبصحبتهم المجنى عليه.

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وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة نظرًا لقيام المجنى عليه بالاستيلاء على مبلغ مالي من أحدهم نظير فائدة شهرية وعدم رد المبلغ بدعوى خسارته للمبلغ بأحد تطبيقات المراهنات ومساومة والد المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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اختطاف طالب تطبيق مراهنات قسم شرطة باب الشعرية مديرية أمن القاهرة المتهمين باختطاف طالب

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