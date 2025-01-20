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حوادث

القبض على منتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين بمدينة نصر

القبض على منتحل صفة
القبض على منتحل صفة شرطى للنصب على المواطنين بمدينة نصر

ألقت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على منتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق، مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء بأسلوب "انتحال الصفة".

نصب على المواطنين بمدينة نصر

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أسلوب انتحال الصفة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شرطة مدينة نصر شرطة مدينة نصر ثالث قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة

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