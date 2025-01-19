إجراءات كتابة عريضة الدعوى بمجلس الدولة وإقامة دعاوى الجرائم الكبرى في خطوات بسيطة
ترصد فيتو لقرائها، إجراءات إقامة دعوى أمام المحاكم الجزئية المتخصصة في البت في الجرائم الجنائية الكبرى وإجراءات كتابة عريضة الدعوى بمجلس الدولة، توضحها في التقرير التالي..
اولا- خطوات رفع الدعاوي الإدارية بمجلس الدولة..
ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.
ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.
ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.
ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.
ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".
ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.
ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.
ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.
ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.
ثانيا-إجراءات رفع دعوي قضائية في المحكمة الجزائية
تمر الدعوى الجنائية في المحكمة الجزائية بعدة مراحل.
- تقديم الشكوى أو البلاغ للجهات المختصة
- ثم التحقيق الأولي وجمع الأدلة
- وبعد ذلك يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها
- يتبع ذلك إجراءات المحاكمة، حيث يتم الاستماع إلى الشهود والمتهمين
- تقديم الأدلة والدفوع من قبل الدفاع
-ثم تصدر المحكمة حكمها بناءً على الوقائع والأدلة المقدمة
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