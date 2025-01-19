الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إجراءات كتابة عريضة الدعوى بمجلس الدولة وإقامة دعاوى الجرائم الكبرى في خطوات بسيطة

اجراءات رفع دعوي
اجراءات رفع دعوي قضائيا بمجلس الدولة،فيتو

ترصد فيتو لقرائها، إجراءات  إقامة دعوى أمام المحاكم الجزئية المتخصصة في البت في الجرائم الجنائية الكبرى وإجراءات كتابة عريضة الدعوى بمجلس الدولة، توضحها في التقرير التالي..



اولا- خطوات رفع الدعاوي الإدارية بمجلس الدولة..


ـ لابد أن توقع عريضة الدعوى من محام بدرجة استئناف على الأقل.

ـ ضرورة إيضاح الطلبات داخل عريضة الدعوى.

ـ إعلان الخصوم يكون بورقة منفصلة عن العريضة.

ـ تصوير عريضة الدعوى 13 نسخة وتقدم للمجلس ونسختين أيضا لكل مختصم داخل العريضة.

ـ إحضار ملف ووضع جميع الأوراق بداخله من، "صورة بطاقة المدعى وصورة كارنيه المحامى".

ـ توقيع إقرار بأن صحيفة الدعوى شاملة جميع الدفاع والدفوع.

ـ التوجه لمكتب المراجعة لمراجعة الدعوى تفصيليا.

ـ احضار دمغات محاماة بـ20 جنيها لوضعها على عريضة الدعوى.

ـ استلام وصل إيداع الدعوى وانتظار الاستعلام عن موعد تحديد الجلسة فيما بعد.

 

ثانيا-إجراءات رفع دعوي قضائية في  المحكمة الجزائية

 


تمر الدعوى الجنائية في المحكمة الجزائية بعدة مراحل.

 

- تقديم الشكوى أو البلاغ للجهات المختصة

 

- ثم التحقيق الأولي وجمع الأدلة

 

- وبعد ذلك يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها

 

- يتبع ذلك إجراءات المحاكمة، حيث يتم الاستماع إلى الشهود والمتهمين

 

- تقديم الأدلة والدفوع من قبل الدفاع

 

-ثم تصدر المحكمة حكمها بناءً على الوقائع والأدلة المقدمة
 

تحويلات مرورية على طريق «العاشر - العاصمة الإدارية» بعد انقلاب سيارة

بعد تصادم تريلا بـ 7 سيارات بالطريق الأوسطي، تعرف على العقوبة المتوقعة لسائق النقل الثقيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو المحاكم الجزئية الجرائم الجنائية بمجلس الدولة

مواد متعلقة

تحويلات مرورية على طريق «العاشر - العاصمة الإدارية» بعد انقلاب سيارة

بعد تصادم تريلا بـ 7 سيارات بالطريق الأوسطي، تعرف على العقوبة المتوقعة لسائق النقل الثقيل

الأمن يضبط 3 طلاب تورطوا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مدرسة بدار السلام

الاقتصادية تؤجل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لـ 16 فبراير

نيابة الكسب غير المشروع تحقق مع متهمين بارتكاب جرائم غسيل أموال

بالأرقام، جهود أمن المنافذ في مكافحة الجرائم وتنفيذ الأحكام

المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بمدينة نويبع

مشاجرة وإصابات، النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة بمدرسة شهيرة في التجمع

ads

الأكثر قراءة

صاحبة الـ 78، سر الهجوم على نادية الجندي بعد ظهورها في joy awards وتصدرها التريند (صور)

درجات الحرارة اليوم الأحد 19-1-2025 في مصر

البوري يسجل 180 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

البرتقال الملكي يبدأ من 20 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

طقس اليوم، تحذير من الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة

ليس لهم عهد، جيش الاحتلال يقصف شرق غزة رغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار

غزة تحتفل بوقف إطلاق النار وعودة النازحين (فيديو وصور)

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الأحد 19 يناير 2025

منوعات

المزيد

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الإيفواري يتوج بجائزة إفريقيا لتعزيز السلم 2025

قصة نجاة بحار بريطاني انقلب يخته لأيام بمياه متجمدة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

4 خطوات مهمة للتصالح في مخالفات البناء (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الصافنات الجياد، وعلاقتها بالنبي سليمان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية