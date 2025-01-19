ماس كهربائي، سبب حريق شقة الجيزة وإصابة اثنين باختناق

أكدت التحريات الاولية رجال المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة ان أسباب الحريق الذي اندلع داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الجيزة صباح اليوم الأحد هو حدوث ماس كهربائي بشاحن هاتف تليفون نتج عنه اشتعال الحريق الذي تسبب في إصابة شخصين باختناق تم نقلهم للمستشفى من خلال قوات مباحث قسم الجيزة التي انتقلت لموقع الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف، ورجال الحماية المدنية الذين نجحوا في السيطرة على الحريق ويوصلون عمليات التبريد بموقع الحادث لتمكن فريق المعمل الجنائي من فحص آثار الحريق والوقوف على أسبابه.

ويواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، مناقشة شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم الجيزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق ونتج عنه إصابة شخصان ونقلوا إلى المستشفى.

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