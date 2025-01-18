تحويلات مرورية على طريق «العاشر - العاصمة الإدارية» بعد انقلاب سيارة

تمكنت الإدارة العامة للمرور من تسيير حركة المركبات في الطريق الصحراوي بعد كمين الروبيكي في اتجاه العاصمة الإدارية، وإجراء تحويلات مرورية بعدما تسبب انقلاب سيارة ربع نقل بعد كمين الروبيكي في اتجاه العاصمة الإدارية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في حالة زحام مروري.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد كمين الروبيكي في اتجاه العاصمة الإدارية بمدينة العاشر من رمضان، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.