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حوادث

خناقة طالبات التجمع، بلاغ رسمي يتهم إدارة المدرسة والطبيبة المسئولة بالإهمال والتقصير

محضر رسمي ضد إدارة
محضر رسمي ضد إدارة مدرسة لغات شهيرة بالتجمع، فيتو

خناقة مدرسة التجمع، قال المحامي محمد فؤاد، الموكل عن الطالبة ضحية الاعتداء بمدرسة لغات شهيرة بالتجمع، على يد 3 من زميلاتها بذات المدرسة، إنه قدم محضر رسمي بنيابة القاهرة الجديدة  يتهم فيه إدارة المدرسة والطبيبة المسؤولة بالإهمال والتقصير في التعامل مع الواقعة.

وأوضح أن المحضر شمل اتهامات بالسب والضرب والتعدي على قاصر داخل حرم المدرسة، مما أثار استياءً واسعًا بين أولياء الأمور والمجتمع.

كما أشار المحامي إلى أن فريق الدفاع يعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهمة الرئيسية، خاصةً بعد نشرها مقطع  فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي معلومات مضللة تهدف لتشويه الحقائق وإخفاء مسؤوليتها عن الواقعة.

وأكد أن محاولات التلاعب بالرأي العام لن تعوق تحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين ومواجهة أي محاولات لإخفاء الحقائق.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسئولين عن هذه الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع.

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المدرسة محضر رسمي القاهرة الجديدة خناقة مدرسة التجمع

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