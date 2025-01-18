بعد تصادم تريلا بـ 7 سيارات بالطريق الأوسطي، تعرف على العقوبة المتوقعة لسائق النقل الثقيل

يتعرض بعض قائدي السيارات إلى حوادث على الطرق السريعة والصحراوية وخاصة الطريق الأوسطي الذي شهد الاسبوع الماضي حوادث تصادم ترتب عليها وفيات ومصابين والتي أكدت التحريات أن السبب هو أخطاء من العنصر البشري سواء من خلال السرعة الزائدة او انجراف عجلة القيادة من قائد السيارة.

علي هذا النحو ترصد فيتو، مع خبير أمني في مجال المرور أسباب الحوادث وكيفية العمل علي حلها والعقوبة التي تنتظر قائدي المركبات المتسببين في الحوادث التي ينتج عنها العديد من المخاطر سواء في وقوع وفيات ومصابين وازدحام الطريق.

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اولا- روشته خبير مروري للحد من حوادث الطرق

ويكشف اللواء مصطفي درويش الخبير الامني في مجال المرور انه يمكن لقائدي المركبات تجنب حوادث الطرق من خلال عدة نصائح اوضحها الخبير الامني قائلا: “القيادة وقت الغروب من أخطر فتـرات القيادة نظرًا لعدم تكيف عين قائد المركبة مع الضوء المنخفض”.

واشار الي ان قائد السيارة اثناءا قيادته وقت الغروب عليه، استخدام أضواء المركبة، وإن كانت لا تساعد قائد السيارة على الرؤية بواستطها إلا أنها تساعد الآخرين على رؤية السيارة أثناء سـيرها.

وقال اللواء مصطفي درويش ان من ضمن النصائح ايضا لقائدي المركبات لتجنب حوادث الطرق عدم استـــخدام الضوء المـبهر أثناء وجود سيارات في الاتجاه المقابل بل يجب استخدام الضوء المنخفض، لانه يؤدي إلى عمى بصري مؤقت مقداره سبع ثواني.

وأوضح الخبير المروري انه يجب على قائد السيارة ألا تتجاوز سرعته أضواء الأنوار الأمامية للمركبة، وان يسير بالسرعة التي تمكنه من إيقاف السيارة في هذه المسافات.

وقال اللواء مصطفي درويش انه من ضمن حماية قائد السيارة نفسه من الوقوع في فخ حوادث الطرق، ضرورة ترك مسافة أمان بين سيارته والسيارة التي أمامه، مقدارها أربعة أمتار لكل عشرة كليو متر سرعة على الأقل، وكذا مسافة أمان جانبية بين سيارته والـسيارة التـي بجواره 50 سـم، ويجب مضاعفة هذه المسافات أثناء القيادة في الظروف غير الطبيعية "أمطار، ضباب، عواصف، رياح".

واشار الخبير المروري الي ان علي قائدي السيارة في المطر يجب أن تكون مساحات المطر صالحة وفي حالة جيدة كما يجب مضاعفة مسافة الأمــان الأمــامية والجانبية وكذا عدم استخدام الفرامل بعنف وأن تكون الإطارات في حالة جيدة وأن يكون زجاج السيارة غير مغلق لتهوية السيارة مع تهدئة السرعة.

واضاف ايضا الخبير المروري علي قائدي السيارة ايضا عند العطل المفاجىء للسيارة يجب إيقافها أقصى يمين الطريق مع تشغيل أضواء الانتظار، ووضع مثلـث التحذير خلــف السيارة بمسافة كافية لتفادي اصطدام السيارات الأخرى بها.

ووجه الخبير المرروي لقائدي المركبات نصيحة وهي عدم استخدام الهاتف المحمول والتحدث مع الركاب لأن ذلك يؤدي إلى فقد التركيز أثناء القيادة ومن ثم يؤدي إلى ارتفاع احتمالات وقوع الحوادث.

ثانيا-العقوبة المقررة علي سائقي النقل الثقيل المتسبب في حادث طريق

-وفقا لقانون المرور لو نتج عن الحادث اصابات لا تزيد عن 6 أشهر حبس

-أما في حالة وقوع وفيات، فإن السائق يواجه عقوبة تصل إلى 3 سنوات

-وإذا كان يسير عكس الاتجاه وتسبب في حادث طريق تسبب فيب خسائر بشرية تزداد العقوبة إلى 7 سنوات.

ثالثا-أسباب حوادث الطرق

- السرعة الشديدة أحد الأسباب والعوامل المؤدّية إلى وقوع حوادث الطرق

-الانشغال بجهاز الراديو، أو يتبادل السائق الأحاديث المختلفة مع الركاب، أو يستخدم الهاتف النقال أثناء قيادته المركبة

- تعاطي المشروبات الروحيّة والعقاقير

-غياب الوعي المروري.. فالبعض يجهل قوانين المرور وتعليماتها، ولا يطبقونها بالشكل الصحيح، وهذا من شأنه التسبب في وقوع حوادث الطرق المختلفة، وتحديدًا في الطرق السريعة حيث يتسبّب أي خطأ مروري في وقوع حوادث ضخمة.

-غياب الأمان والمتانة في المركبات: يتمثل ذلك في وجود بعض المشاكل الميكانيكية أو في الهيكل الخارجي للمركبات.

-أسباب وعوامل أخرى متعلقة بالطبيعة: كالمناطق الوعرة، والأمطار، والضباب، والثلوج.

إرشادات للوقاية من حوادث الطرق وسط نشر الخدمات المرورية في الشؤرة المائية

- الوقاية من أخطار الشبورة تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

- قم بإضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

- استعمل مساحات المطر.

- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبور ، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 0122111000



رابعا-حوادث الطرق الاوسطي الماضي

لقي الاسبوع الماضي مصرع 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وما يقرب من 20 سيارة، على الطريق الأوسطي بحلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث الطريق الأوسطي بحلوان

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروع أعلى الطريق الأوسطي بحلوان، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

حادث الطريق الأوسطي

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وما يقرب من 20 سيارة، على الطريق الأوسطي بحلوان بالقرب من نزلة المعصرة، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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