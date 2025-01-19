رفع حطام ميكروباص انقلب أعلى محور 26 يوليو

رفعت الخدمات المرورية بإدارة مرور الجيزة المنتشرة أعلى محور 26 يوليو، حطام سيارة ميكروباص انقلبت علي الطريق المتجه من ميدان لبنان إلى مدينة السادس من اكتوبر.

وتم تسيير الحركة المرورية أمام قائدي المركبات بعدما تسبب الحادث في زحام بحركة السيارات وإصابة 6 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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