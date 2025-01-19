ضبط 89 مخالفة شروط الترخيص في حملة مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة واستهدفت ضبط المخالفين بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة، عن ضبط 1011 مخالفة تجاوز سرعات و90 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و34 دراجة نارية مخالفة، و78 مخالفة موقف عشوائى، و89 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



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