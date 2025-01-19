تمهيدا لإخلاء سبيلهن، ترحيل المتهمات بالاعتداء على زميلتهن بمشاجرة مدرسة لقسم شرطة التجمع

خناقة مدرسة التجمع، قامت قوات مباحث ترحيلات القاهرة بترحيل الطالبات المتهمات بالاعتداء على زميلتهن في مشاجرة مدرسة التجمع لقسم شرطة التجمع الخامس لتنفيذ قرار إخلاء سبيلهن.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أخلت سبيل الطالبات المتهمات بالاعتداء على تلميذة بمدرسة شهيرة بالتجمع، وطلبت من المباحث العامة التحريات اللازمة حول الواقعة.

حيث واجهت نيابة القاهرة الجديدة، 3 طالبات بالتعدي على الطالبة كرمة داخل مدرسة بالتجمع بالفيديوهات محل الاتهام ما أسفر عن إصابتها.

وتسلمت نيابة القاهرة الجديدة فيديوهات محل الاتهام تدين الثلاث فتيات بالتعدي على الطالبة كرمة داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة.

خناقة مدرسة التجمع

كما تسلمت النيابة، فيديوهين من أسرة الضحية تفيد التعدي على ابنتهم داخل مدرسة شهيرة في التجمع الخامس.

وقالت الطالبة كرمة في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إن الفتيات قاموا بالتعدي عليها بالضرب والتنمر عليها داخل المدرسة.

وجاءت نص أقوال الطالبة المعتدى عليها: “أنا كنت ماشية في المدرسة ولما وصلت للحوش، في بنت قالتلي ألفاظ غير لائقة، وقالتلي أنتي بتبصي ليه عليه هو في حاجه وبعدها ضربتني ومحستش بحاجه لأنه أغمي عليا”.

من جانبه، قال أحمد تيسير والد الطالبة كرمة المعتدى عليها في واقعة خناقة مدرسة التجمع، إن ابنته تتحسن جسديا ولكن تأهيلها نفسيا لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت.



وأضاف والد الطالبة كرمة، أن هناك 3 طالبات قمن بالاعتداء على ابنته كرمة أحمد وتم القبض عليهن عكس ما يقال بأن المعتدين طالبتين فقط.

وكشف والد كرمة أحمد مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء على ابنته، مؤكدًا أن زمن الاعتداء على ابنته امتد لمدة دقيقتين وليس 20 ثانية مثلما ظهر في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن مشكلة الاعتداء على ابنته بدأت بمشادة كلامية بعدها تلقت إبنتها وابل من الشتائم من الطالبات قبل الاعتداء عليها.

وأكد، أنه عقب الاعتداء على ابنته سارع أولياء أمور الطالبات بعمل تقارير طبية تثبت إنهن تعرضن أيضا لأضرار جسدية وهذا عكس الواقع.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة، من الاستماع لأسرة الطالبة "كرما" المجني عليها في واقعة التعدي عليها بالضرب على يد 3 فتيات داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس.

واطلعت النيابة على التقرير الطبي الخاص بالطالبة، كما اتهم والد الطالبة المدرسة بالتقصير والإهمال وتم اصدار قرار بضبط وإحضار 3 فتيات من المدرسة.



وكسرت طالبة أنف زميلتها فى مشاجرة بمدرسة فى القاهرة، وذلك حسب التقرير الطبى للطالبة الذى تم الاعتداء عليها، حيث شخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالب على راحة لمدة أسبوعين.

خناقة مدرسة التجمع، تحفظت نيابة القاهرة الجديدة، على ٦ مقاطع فيديو صورت من خلال هواتف بعض الطالبات خلال واقعة الاعتداء على طالبة التجمع وذلك لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

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