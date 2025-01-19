الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 7 تجار مخدرات وتنفيذ 807 أحكام قضائية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- كمية من مخدر البانجو والشابو ) بحوزة 7 متهمين من بينهم لـ2 منهم معلومات جنائية.

 

كما ضبط 5 قطع سلاح ناري "غير مرخص" (2 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 807 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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