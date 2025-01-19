وزير خارجية الاحتلال: تحرير المحتجزين كلف إسرائيل ثمنًا باهظًا

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأحد:" إن تحرير الرهائن والمحتجزين كلف إسرائيل ثمنا باهظا".

استعادة الأسرى يكلف إسرائيل ثمنا باهظا

وأضاف جدعون ساعر:" سنبذل كل ما في وسعنا لتحرير المحتجزين جميعا"، زاعما أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليمها أسماء الأسيرات في الموعد.

وتابع ساعر:" ملتزمون بتحقيق كل أهداف الحرب التي أقرها مجلس حكومة الحرب".

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن

وكانت أوضحت وسائل إعلام اسرائيلية أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأسيرات والصفقة ستنفذ اليوم، بينما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع، أن قائمة أسماء المختطفات الـ3 المفترض الإفراج عنهن اليوم تسلم الآن للوسطاء.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر رفيعة بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

نتنياهو يحذر بعدم وقف إطلاق النار لهذا السبب

وقبل وقت سابق حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل استلام أسماء المحتجزين الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم.

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