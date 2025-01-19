الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

قبل بدء التهدئة، جيش الاحتلال ينسحب من جباليا (فيديو)

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعاد جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الأحد، انتشاره في منطقة شمال قطاع غزة وانسحب من مخيم جباليا بعد أكثر من 110 أيام من عملية عسكرية واسعة فيه، دمر خلالها أجزاء واسعة من المخيم.

وأفادت وسائل الإعلام في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مخيم جباليا والشوارع المؤدية إليه والواصلة بين مدينة غزة والمخيم، وأعاد انتشار قواته باتجاه الحدود الشرقية للمخيم.

وبدأ مئات الفلسطينيين بالتوافد باتجاه المخيم لتفقد ممتلكاتهم حتى قبل دخول اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ، رغم تحذيرات فلسطينية من ذلك.

ونفذ  جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة انسحاب وإعادة انتشار مماثلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي اجتاحتها قوات الجيش منذ مايو العام الماضي.

 ومن المقرر أن يدخل اتفاق التهدئة حيز التنفيذ في السادسة والنصف بتوقيت جرينتش، بعد 471 يومًا من الحرب المدمرة التي شهدها القطاع.

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