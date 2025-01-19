الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

كشفت  تقارير إعلامية اليوم الأحد، عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين في قطاع غزة في بيت حانون وغيرها من المناطق بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأكدت التقارير سقوط 3 شهداء و20 مصابا  برصاص الاحتلال في حي الشجاعية بعد دخول وقف إطلاق النار  حيز التنفيذ، و3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على حي الشعف شرق مدينة غزة.

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و دخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ رسميا كما كان مقررا لها عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، وذلك رغم أنها كانت مهددة بعد الخلاف على لائحة الأسرى.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ 

وتوقف القتال والقصف في غزة بعد نحو 15 شهرا من القتال الذي بدأ في 7 أكتوبر عام 2023، وخلّف 46 ألفا و899 قتيلا حسب آخر إحصاء نشرته وزارة الصحة في غزة مساء أمس.

منذ ساعات الصباح الأولى بدأ عدد من النازحين في القطاع العودة إلى بلداتهم، وسط الدمار الهائل الذي خلفته الحرب.

 

وكان مكتب  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن صباح اليوم، أن وقف إطلاق النار في غزة "لن يبدأ في الموعد المقرر" ما لم تقدم حماس قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق سراحهم.

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غزة اتفاق وقف اطلاق النار حي الشجاعية نتنياهو

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