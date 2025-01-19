أخبار مصر: هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ، وظائف جديدة فى السكك الحديدية، ارتفاع أسعار الفراخ، لقطة إنسانية مؤثرة لكريم عبد العزيز

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

دخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ رسميا كما كان مقررا لها عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، وذلك رغم أنها كانت مهددة بعد الخلاف على لائحة الأسرى.

قررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، إجراء تعديل على تشغيل المترو اليوم الأحد بتقليل معدل التقاطر مع زيادة عدد الرحلات بالتزامن مع مباراة الزمالك وإنيمبا.

اشتعلت الأزمة بين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، والمترجم رضا الحنفي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأحمر وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

قال رئيس مجلس الأمن القومي فى جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق وصاحب "خطة الجنرالات"، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، أمس السبت، إن إسرائيل فشلت فشلًا مدويًا في حرب غزة.

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن مساء أمس السبت لحضور حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة ‬‬للمرة الثانية، وذلك في ظل انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة.

أشعل أليخاندرو بالدي نجم برشلونة المباراة ضد خيتافي، أمس السبت، بالتعدي على المغربي، إسماعيل بخوشة، لاعب المنافس، في إطار الجولة الـ 20 من الليجا.

يبدأ اليوم الأحد التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 ويبحث الراغبون في التقديم عن خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 وأسباب رفض الأوراق والمستندات المطلوبة.

أعلنت فريدة عمرو، زوجة نجل الفنان محمد فؤاد، وفاة جد زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الارتفاعات سعر كيلو الدواجن ما بين 1.5 جنيه إلى 5 جنيهات؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الأحد 19 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

حذر خبراء الأرصاد الجوية من عودة رياح قوية من الإثنين إلى الخميس، مما يجدد مخاطر تأجج الحرائق في لوس أنجلوس من جديد.

طالب السويسري كريستيان جروس إدارة الزمالك بإنهاء أزمة إيقاف القيد في أسرع وقت ممكن مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

أعلنت مصادر في "حماس" أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها ستسلمهم قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين لديها المقرر إطلاق سراحهم غدا، بعد ساعات من نقلهم إلى مكان آمن.

مارس الفنان رامز جلال، هوايته المفضلة في تقديم المقالب، على مسرح حفل جوائز جوي أووردز 2025، حيث جسد شخصية مطرب هندي.

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خارطة لأماكن يُمنع على الفلسطينيين الاقترابُ منها، ومنها منطقةُ محور نتساريم في الشمال ومعبر رفح وكذلك ممر فيلادلفيا في الجنوب، وذلك قبيل سريان وقف النار في غزة.

أعلنت هيئة سلامة الطرق النيجيرية، مصرع 70 شخصا على الأقل في وسط نيجيريا بانفجار صهريج لنقل الوقود.

يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي بضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على إستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

حصد عدد كبير من مبدعي الفن العرب والعالميين العديد من الجوائز في حفل مهرجان "صنّاع الترفيه" (Joy Awards) في نسخته الخامسة بالرياض.

في عام 1997، واجه البحّار البريطاني المتمرس توني بوليمور تجربة بقاء استثنائية، بعدما وجد نفسه محاصرًا داخل يخته المنقلب في مياه المحيط الجنوبي المتجمدة.

تعرضت مناطق تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن لقصف أمريكي، ليل السبت، حسبما أفادت مصادر لـ "سكاي نيوز عربية".

فاز فيلم "ولاد رزق 3 القاضية" بجائزة الفيلم المفضل بحفل جوائز "جوي أووردز 2025" بطولة الفنان أحمد عز وإخراج طارق العريان، متفوقا على فيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي.

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