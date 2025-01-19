أخبار مصر: هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ، وظائف جديدة فى السكك الحديدية، ارتفاع أسعار الفراخ، لقطة إنسانية مؤثرة لكريم عبد العزيز
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
بعد 15 شهرا من الحرب، هدنة غزة تدخل حيز التنفيذ
دخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ رسميا كما كان مقررا لها عند الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي، وذلك رغم أنها كانت مهددة بعد الخلاف على لائحة الأسرى.
بسبب مباراة الزمالك، مترو الخط الثالث يجري تعديلات على مواعيد القطارات
قررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، إجراء تعديل على تشغيل المترو اليوم الأحد بتقليل معدل التقاطر مع زيادة عدد الرحلات بالتزامن مع مباراة الزمالك وإنيمبا.
أنت لا تجيد الترجمة، صفقات الأهلي تشعل الخلاف بين كولر ومترجمه بالمؤتمر الصحفي
اشتعلت الأزمة بين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، والمترجم رضا الحنفي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأحمر وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.
صاحب خطة الجنرالات: إسرائيل فشلت في حرب غزة
قال رئيس مجلس الأمن القومي فى جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق وصاحب "خطة الجنرالات"، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، أمس السبت، إن إسرائيل فشلت فشلًا مدويًا في حرب غزة.
ترامب يصل إلى واشنطن مع بدء احتفالات تنصيبه (صور)
وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن مساء أمس السبت لحضور حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية، وذلك في ظل انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة.
بالدي يدافع عن نفسه بعد صفعه لاعبا مغربيا: تعرضت للإهانة من جماهير خيتافي
أشعل أليخاندرو بالدي نجم برشلونة المباراة ضد خيتافي، أمس السبت، بالتعدي على المغربي، إسماعيل بخوشة، لاعب المنافس، في إطار الجولة الـ 20 من الليجا.
بدء التقديم لوظائف السكك الحديدية، تعرف على الخطوات والأوراق المطلوبة
يبدأ اليوم الأحد التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 ويبحث الراغبون في التقديم عن خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 وأسباب رفض الأوراق والمستندات المطلوبة.
وفاة والد زوجة الفنان محمد فؤاد
أعلنت فريدة عمرو، زوجة نجل الفنان محمد فؤاد، وفاة جد زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الأحد 19 يناير 2025
سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم، سجلت أسعار الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وتراوحت الارتفاعات سعر كيلو الدواجن ما بين 1.5 جنيه إلى 5 جنيهات؛ بحسب آخر تحديث، اليوم الأحد 19 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
جحيم لوس أنجلوس مستمر، خبراء الأرصاد الجوية يحذرون من 4 أيام مخيفة
حذر خبراء الأرصاد الجوية من عودة رياح قوية من الإثنين إلى الخميس، مما يجدد مخاطر تأجج الحرائق في لوس أنجلوس من جديد.
بأسرع وقت ممكن، جروس يطالب إدارة الزمالك بحل أزمة القيد لهذا السبب
طالب السويسري كريستيان جروس إدارة الزمالك بإنهاء أزمة إيقاف القيد في أسرع وقت ممكن مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
حماس تبلغ الوسطاء بأنها ستسلم قائمة الرهائن الإسرائيليين لديها بعد نقلهم إلى مكان آمن
أعلنت مصادر في "حماس" أن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها ستسلمهم قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين لديها المقرر إطلاق سراحهم غدا، بعد ساعات من نقلهم إلى مكان آمن.
رامز جلال يخدع حضور حفل "جوي أووردز" بمقلب جديد
مارس الفنان رامز جلال، هوايته المفضلة في تقديم المقالب، على مسرح حفل جوائز جوي أووردز 2025، حيث جسد شخصية مطرب هندي.
جيش الاحتلال ينشر خارطة أماكن يحظر على الفلسطينيين بغزة الاقتراب منها (فيديو)
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خارطة لأماكن يُمنع على الفلسطينيين الاقترابُ منها، ومنها منطقةُ محور نتساريم في الشمال ومعبر رفح وكذلك ممر فيلادلفيا في الجنوب، وذلك قبيل سريان وقف النار في غزة.
كان محملا بـ 60 ألف لتر بنزين، مصرع 70 شخصا في انفجار صهريج وقود بنيجيريا (صور)
أعلنت هيئة سلامة الطرق النيجيرية، مصرع 70 شخصا على الأقل في وسط نيجيريا بانفجار صهريج لنقل الوقود.
المصري يبحث عن بطاقة التأهل بالكونفدرالية بمواجهة بلاك بولز اليوم
يلتقي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي بضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على إستاد الجيش ببرج العرب في السادسة مساء اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من يناير الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
الفائزون بجوائز مهرجان Joy Awards لعام 2025
حصد عدد كبير من مبدعي الفن العرب والعالميين العديد من الجوائز في حفل مهرجان "صنّاع الترفيه" (Joy Awards) في نسخته الخامسة بالرياض.
قصة نجاة بحار بريطاني انقلب يخته لأيام بمياه متجمدة
في عام 1997، واجه البحّار البريطاني المتمرس توني بوليمور تجربة بقاء استثنائية، بعدما وجد نفسه محاصرًا داخل يخته المنقلب في مياه المحيط الجنوبي المتجمدة.
قصف أمريكي على أهداف حوثية في الحديدة
تعرضت مناطق تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن لقصف أمريكي، ليل السبت، حسبما أفادت مصادر لـ "سكاي نيوز عربية".
لقطة إنسانية مؤثرة، كريم عبد العزيز يقبل يد والده بعد تكريمه بـ"جوي أووردز"
فاز فيلم "ولاد رزق 3 القاضية" بجائزة الفيلم المفضل بحفل جوائز "جوي أووردز 2025" بطولة الفنان أحمد عز وإخراج طارق العريان، متفوقا على فيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي.
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