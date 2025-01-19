الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال ينشر خارطة أماكن يحظر على الفلسطينيين بغزة الاقتراب منها (فيديو)

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خارطة لأماكن يُمنع على الفلسطينيين الاقترابُ منها، ومنها منطقةُ محور نتساريم في الشمال ومعبر رفح وكذلك ممر فيلادلفيا في الجنوب، وذلك قبيل سريان وقف النار في غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه إن قواته ستبقى في مناطق محددة بغزة وفقا للاتفاق، ولا يزال التحرك من جنوب القطاع إلى شماله أو نحو طريق نتساريم خطيرًا.

كما حذر جيش الإحتلال من الاقتراب من المنطقة العازلة بطول 60 كلم على الحدود غزة بعرض 700 متر بما يشمل منطقة معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

فَتحت صفقةُ وقفِ إطلاق النار البابَ أمام الفلسطينيين للعودة، ولكنها العودة قد تكون صعبة بسبب شروطِ جيش الاحتلال..

وبحسب خريطة وجود النازحين حاليا، فإن معظمَهم في الجنوب وسيحاولون العودةَ لشمال القطاع في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا عبرَ طرق عدة.

ومن بين هذه الطرق التي سيسلكها النازحون في سبيل العودة، هناك طريق صلاح الدين شمالا وشارع يافا وشارع الجلاء بالاضافة إلى شارع النصر.

وبالنسبة لمحور نتساريم، فلطالما شكل عقدةً في المفاوضات لأنه يقسِمُ قطاعَ غزة نصفين شمال وجنوب، كما أن المرور من خلاله لا يزال ممنوعا حتى إشعار آخر بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

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