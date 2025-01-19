قصف أمريكي على أهداف حوثية في الحديدة

تعرضت مناطق تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة غربي اليمن لقصف أمريكي، ليل السبت، حسبما أفادت مصادر لـ "سكاي نيوز عربية".

وذكرت المصادر أن بوارج أمريكية قصفت أهدافا تابعة للحوثيين، في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

هجوم أمريكي بريطاني على اليمن

والجمعة الماضي، استشهد موظف وأصيب 6 آخرين خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي البريطاني على ميناء رأس عيسى في الحديدة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسئول أمريكي، قوله إن الضربات التي استهدفت اليمن مؤخرا كانت بالتنسيق مع إسرائيل وليست عمليات مشتركة.



وقال المسئول الأمريكي في حديثه مع موقع أكسيوس، إنه كان هناك تنسيق تكتيكي لتجنب الاشتباك لكن كل طرف هاجم أهدافا مختلفة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، أن غارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء في العاصمة صنعاء.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، عن عدوان أمريكي بريطاني استهدف بـ 12 غارة مديرية حرف سفيان شمالي ‎اليمن.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال في بيان له: "إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

جيش الاحتلال يتصدى لمسيرات حوثية



وتابع جيش الاحتلال في بيانه ‏اعترض سلاح الجو قبل ذلك مسيرة أخرى أطلقت كما يبدو من اليمن، حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه اعترض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن.

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