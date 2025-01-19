لقطة إنسانية مؤثرة، كريم عبد العزيز يقبل يد والده بعد تكريمه بـ"جوي أووردز"

فاز فيلم "ولاد رزق 3 القاضية" بجائزة الفيلم المفضل بحفل جوائز "جوي أووردز 2025" بطولة الفنان أحمد عز وإخراج طارق العريان، متفوقا على فيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكي.

فيلم ولاد رزق 3، فيتو

وفاز بجائزة صناع الترفيه الفخرية، بحفل جوائز جوي أووردز 2025، المخرج والمنتج البريطاني جاي ريتش.



تتويج محمد عبد العزيز بجائز صناع الترفيه الفخرية

كما فاز المخرج الكبير محمد عبد العزيز بجائزة صناع الترفيه الفخرية.



تعليق كريم عبد العزيز

وقال الفنان كريم عبد العزيز، تعليقا على تكريم والده المخرج محمد عبد العزيز: "فخور إني ابن لهذا الرجل والمخرج العظيم، علمني الحياة والفن واحترام الناس وشغلني ولولا هذا الرجل لما وقفت أمامكم اليوم، هذا التكريم ليس لوالدي ولكنه للأسرة بأكلمها، شكرا المستشار تركي آل الشيخ، نقول لوالدي شكرا على ما قدمته للسينما المصرية".

تكريم المخرج محمد عبد العزيز، فيتو

وعلق المخرج محمد عبد العزيز: "أشكركم على التكريم، والحقيقة أنها رحلة طويلة جدا ومشوار أطول ما بين السينما بـ 67 فيلم والتليفزيون 20 مسلسلا وبين المسرح 3 مسرحيات، تخللتهم جوائز وتكريمات، لكن النهاردة أنا في لحظة فارقة جدًا لإني موجود معاكم في حدث فني عالمي كبير، والحقيقة هذه نهضة ثقافية وفنية كبيرة جدا بتقودها أقرب الدول إلي قلبي، دولة مقدسة المملكة العربية السعودية، شكرا للمملكة والمستشار تركي آل الشيخ، وشكرا للنجم حبيبي قلبي كريم عبد العزيز، وأشكر زوجتي اللي مشيت معي مشوار طويل".

كريم عبد العزيز يقبل يد والده

وقبل الفنان كريم عبد العزيز، يد والده المخرج محمد عبد العزيز، على الهواء، أثناء كلمته بعد التكريم.

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