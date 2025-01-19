الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

كان محملا بـ 60 ألف لتر بنزين، مصرع 70 شخصا في انفجار صهريج وقود بنيجيريا (صور)

انفجار صهريج وقود
انفجار صهريج وقود بنيجيريا، فيتو

أعلنت هيئة سلامة الطرق النيجيرية، مصرع 70 شخصا على الأقل في وسط نيجيريا بانفجار صهريج لنقل الوقود.

وقال كومار تسوكوام، المتحدث باسم الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق في ولاية نيجر، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "حصيلة القتلى بلغت إلى الآن 70 شخصا". وأضاف تسوكوام أن فرق الإطفاء وصلت إلى المنطقة وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

وتعرضت الشاحنة المحملة بـ60 ألف لتر من البنزين لحادث على طريق سريع رئيسي يصل بين مدينتين، وعلى إثر الحادث وانسكاب الوقود على الأرض، تجمع عدد من النيجريين حول الشاحنة قبل انفجارها.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن هذا الحادث يعكس "ضيق أحوال النيجيريين الذين لا يتوانى البعض منهم عن المخاطرة بحياته لجمع بعض الليترات من الوقود".

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية منذ عام ونصف العام وارتفاعا في أسعار الوقود بنسبة 5 أضعاف خلال 18 شهرا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي أكثر من 170 شخصا حتفهم في حادث مماثل في ولاية جيغاوا، في شمال أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

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سلامة الطرق النيجيرية ولاية نيجر نيجيريا

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