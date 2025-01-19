كان محملا بـ 60 ألف لتر بنزين، مصرع 70 شخصا في انفجار صهريج وقود بنيجيريا (صور)

أعلنت هيئة سلامة الطرق النيجيرية، مصرع 70 شخصا على الأقل في وسط نيجيريا بانفجار صهريج لنقل الوقود.

وقال كومار تسوكوام، المتحدث باسم الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق في ولاية نيجر، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "حصيلة القتلى بلغت إلى الآن 70 شخصا". وأضاف تسوكوام أن فرق الإطفاء وصلت إلى المنطقة وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

🚨 🇳🇬 Fuel tanker explodes in Nigeria, seventy fatalities reported



Here’s what we know so far: https://t.co/j7m5XB9OCU January 18, 2025

وتعرضت الشاحنة المحملة بـ60 ألف لتر من البنزين لحادث على طريق سريع رئيسي يصل بين مدينتين، وعلى إثر الحادث وانسكاب الوقود على الأرض، تجمع عدد من النيجريين حول الشاحنة قبل انفجارها.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن هذا الحادث يعكس "ضيق أحوال النيجيريين الذين لا يتوانى البعض منهم عن المخاطرة بحياته لجمع بعض الليترات من الوقود".

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية منذ عام ونصف العام وارتفاعا في أسعار الوقود بنسبة 5 أضعاف خلال 18 شهرا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي أكثر من 170 شخصا حتفهم في حادث مماثل في ولاية جيغاوا، في شمال أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.