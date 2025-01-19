الأحد 19 يناير 2025
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رياضة

بأسرع وقت ممكن، جروس يطالب إدارة الزمالك بحل أزمة القيد لهذا السبب

جروس، فيتو
جروس، فيتو

طالب السويسري كريستيان جروس إدارة الزمالك بإنهاء أزمة إيقاف القيد في أسرع وقت ممكن مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء طلب جروس من إدارة نادي الزمالك بإنهاء أزمة قيد اللاعبين مع اتحاد الكرة؛ بسبب أنه يريد قيد محمد عبد الشافي الذي تعافى من إصابة الرباط الصليبي.

ويثق جروس في إمكانيات عبد الشافي ويرى أنه سيكون له دور مع الفريق خصوصا بعد ما شاهده في التدريبات.

الزمالك يجس نبض محمد ربيعة ورفاعي كلمة السر

وبدأت تحركات من مجلس إدارة نادي الزمالك لضم محمد ربيعة لاعب فريق سموحة والمنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتواصلت إدارة نادي الزمالك مع وكيل محمد ربيعة لاعب سموحة من أجل معرفة رأيه في الانتقال لصفوف الأبيض.

وينوي الزمالك تقديم عرض رسمي لسموحة بمبلغ مالي مع إعارة المدافع الشاب أحمد رفاعي، لضم ربيعة.

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الزمالك جروس ازمة ايقاف القيد محمد عبد الشافي

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